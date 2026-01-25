Giro radical en las pensiones en 2026: la subida está confirmada y así la tienes que solicitar

A finales de enero, buena parte de los pensionistas seguro que ya habrán notado en lo que han cobrado la revalorización aprobada para este año, un 2,7 % en el caso de las contributivas. La subida era algo esperado y necesario para compensar el encarecimiento del coste de vida, pero mientras se confirma ese incremento, los sindicatos UGT y CCOO han puesto el foco en un asunto muy distinto que está generando preocupación entre muchos pensionistas. Se trata del complemento de brecha de género, creado para reducir la desigualdad entre las pensiones de hombres y mujeres. Un complemento que si eres pensionista puedes pedir, y que podría hacer que se aplique una subida mayor aunque debes saber en qué consiste y cómo pedir.

El complemento de brecha de género es como decimosm algo que nació para compensar la brecha laboral entre hombres y mujeres, dado que en la mayoría de casos, durante años, han sido ellas las que han perdido años de cotización debido al cuidado de los hijos. Sin embargo, hay más hombres que mujeres percibiendo este complemento. Según los datos que manejan los sindicatos, el 55 % de quienes lo cobran son hombres. Un resultado que contradice la razón de ser del complemento y que, según las organizaciones sindicales, podría agravar la desigualdad si no se revisa la forma en que se concede. El origen de esta situación no está en la norma, sino en el modo en el que se está solicitando el complemento.

Desde CCOO explican que muchos hombres terminan percibiéndolo antes porque suelen ser los primeros en jubilarse, mientras que numerosas mujeres con carreras de cotización más cortas no llegan a pedirlo. El resultado es un desajuste que convierte una medida correctora en una prestación que, en la práctica, no está cumpliendo plenamente su cometido.

Este complemento no es nuevo. Se aplica desde 2021, cuando entró en vigor para reemplazar al antiguo plus por maternidad. Aquel modelo quedó atrás después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalara que no podía reservarse solo a las mujeres. A partir de entonces, tanto hombres como mujeres pueden pedirlo, siempre que encajen en las condiciones fijadas por la Seguridad Social.

La lógica de la medida es sencilla: reforzar la pensión de quien haya tenido perjuicios en su carrera profesional debido a la crianza. Sin embargo, la secretaria de CCOO en Ciudad Real, Esther Serrano, advierte de que la aplicación real ha derivado en algo muy distinto. Muchas mujeres no lo solicitan, a veces por desconocimiento, otras por falta de acompañamiento administrativo, y mientras tanto sus parejas o exparejas lo perciben de forma indefinida al haber solicitado la pensión antes.

Los sindicatos reclaman que la Seguridad Social lo conceda de oficio, sin necesidad de una solicitud previa, para evitar desigualdades. La propia norma prevé que, cuando dos progenitores cumplen los requisitos, el complemento debe asignarse a quien tenga la pensión más baja, que suele ser la mujer. Pero ese principio no se está dando con la regularidad que debería.

Una brecha que sigue muy lejos de cerrarse

UGT también insiste en que el problema no es menor. La brecha salarial en pensiones sigue siendo enorme. Mientras un hombre percibe de media unos 1.532 euros, la pensión media de una mujer se queda en torno a 1.127 euros, alrededor de un 20 % menos. Una diferencia que condena a muchas mujeres mayores a una jubilación más precaria.

Cómo solicitar correctamente el complemento de brecha de género

Este es el punto clave. El complemento no se concede automáticamente. Hay que pedirlo, y muchas mujeres no lo hacen, lo que explica parte del desequilibrio actual. El procedimiento es el siguiente:

Se solicita al pedir la pensión. Puede hacerse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en una oficina con cita previa.

Debe reflejarse la información relativa a los hijos o hijas, ya que el complemento está vinculado precisamente a los periodos de crianza.

La Seguridad Social revisa qué progenitor cumple los requisitos y, si ambos cumplen, lo asigna a la pensión de menor cuantía.

Si ya se está jubilado y no se pidió en su momento, puede solicitarse de forma retroactiva mediante un trámite adicional ante el INSS.

Los sindicatos piden que este último punto se simplifique para que las mujeres que no lo solicitaron en su día no queden excluidas sin saberlo.

Una subida necesaria, pero con un reto pendiente

La revalorización del 2,7 % ya ha llegado para los pensionistas y eso supone un alivio para millones de jubilados. Pero el verdadero reto en 2026 será evitar que el complemento pensado para reducir la desigualdad termine consolidando el efecto contrario. Los sindicatos lo resumen de forma clara: si no se revisa el modo de asignarlo, dejará de cumplir su función en muy poco tiempo.