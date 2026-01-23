Buenas noticias para quienes nacieron entre 1960 y 1970: podrán jubilarse con el 100% de la pensión

La generación nacida entre 1960 y principios de los años 70 entra de lleno estos años en una etapa decisiva. Los llamados baby boomers, van a ser los primeros trabajadores que afrontarán íntegramente todos los cambios de la reforma de pensiones pactada en 2011 y que se han aplicando de forma progresiva durante más de una década. Y aunque la Seguridad Social confirma que podrán jubilarse con el 100 % de su base reguladora, también deja claro que sólo lo conseguirán quienes cumplan una serie de requisitos mucho más duros que los que tuvieron sus padres. Para este colectivo, la jubilación ya no depende sólo de cumplir años, sino de haber acumulado una carrera laboral prácticamente intacta, de modo que será la vía a partir de ahora para lograr el 100% de la pensión.

El sistema transitorio termina en 2027, lo que significa que esta generación será la primera en asumir sin excepciones la nueva edad legal de retiro. Para casi todos los trabajadores nacidos a partir de 1960, la edad ordinaria se fija en 67 años. No es una cifra orientativa: es la regla básica del sistema y, salvo contadas excepciones, la única vía para acceder al 100 % de la pensión sin recortes. De este modo, quien no alcance la cotización exigida deberá esperar a los 67 años si no quiere ver reducida su pensión de manera permanente. Aun así, existe un camino alternativo para mantener la jubilación a los 65 años con el 100 % de la pensión, y es acreditar exactamente 38 años y 6 meses cotizados. Cualquier trabajador que no llegue a esa cifra quedará automáticamente sujeto a la edad de 67 años. Y en caso de intentar una prejubilación voluntaria, se aplican penalizaciones más severas que nunca, ahora directamente sobre la cuantía final de la pensión.

Quienes nacieron entre 1960 y 1970 podrán jubilarse con el 100% de la pensión

En 2027 termina el periodo transitorio que durante años permitía una aplicación gradual de los cambios introducidos en 2011. A partir de ese momento, los nacidos entre 1960 y 1970 entran en un escenario definitivo: 67 años como edad ordinaria o 65 años con una cotización de casi 40 años. Esto convierte a esta generación en la primera que deberá adaptarse completamente al nuevo marco para acceder al 100% de la pensión.

La Seguridad Social recuerda que esta medida busca equilibrar el sistema en un contexto de envejecimiento acelerado. Pero también supone que quienes hoy tienen entre 54 y 66 años asumen las condiciones más duras sobre años cotizados, mayor vigilancia sobre las prejubilaciones y un control más estricto de lagunas laborales. De todos modos, si comenzaste tu carrera laboral en la veintena y te has mantenido cotizando desde entonces (algo complicado en muchos casos) no deberías tener problema para jubilarte con ese 100% de la pensión.

El requisito clave para jubilarse a los 65

La única manera de mantener la jubilación a los 65 años con el 100 % de la base reguladora exige haber cotizado un mínimo de 38 años y 6 meses. Para muchos trabajadores nacidos en los 60 y 70, esta exigencia se cumple porque empezaron a trabajar siendo todavía jóvenes de 20 años o incluso antes, pero también hay muchos para los que supone un reto considerable. No podemos olvidar que muchos trabajadores han vivido crisis encadenadas, cambios de modelo productivo, años de temporalidad ( o de trabajos cobrando como se dice en negro ) y periodos de desempleo que ahora pesan en la suma total de cotizaciones.

Nuevo sistema de cálculo: dos fórmulas y una elección

La buena noticia, sin embargo, es que este año 2026 se introduce un cambio relevante en el cálculo de la base reguladora. La Seguridad Social activa un sistema dual para elegir el método más favorable:

O bien se computan los últimos 25 años de cotización, que es el método tradicional.

de cotización, que es el método tradicional. O bien se toman los últimos 29 años y se descartan los dos peores, pensado para quienes tuvieron lagunas o salarios bajos en etapas recientes.

Esta flexibilidad será especialmente útil para trabajadores de esta generación que arrastraron periodos inestables durante la crisis de 2008 y en los años posteriores. Aun así, el cálculo sólo determina la base reguladora, no la edad de acceso ni las penalizaciones por anticipación.

El impacto del MEI: la primera generación que paga la sobrecotización

La generación de 1960-1970 podrá alcanzar el 100% de la pensión, y en muchos casos a la edad de los 65 años, pero también es la primera que siente de lleno el efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este recargo de cotización, aplicado desde 2023, se descuenta directamente de las nóminas para reforzar la hucha de las pensiones. Su finalidad es financiar precisamente el retiro de este grupo demográfico, pero implica una merma salarial directa durante los últimos años de vida laboral.

Esto significa que incluso quienes lleguen al 100 % de su pensión verán reflejado en sus nóminas un esfuerzo adicional que generaciones anteriores no asumieron. No afecta a la cuantía final de la pensión, pero sí reduce el salario neto previo a la jubilación.

Prejubilaciones cada vez más vigiladas

Por último, otro punto que afecta o que afectará a quienes nacieron en los años 60 es el control mucho más estricto sobre las prejubilaciones. La normativa ha cambiado el enfoque y ahora los recortes ya no se aplican sobre la base reguladora, sino directamente sobre la pensión que cobrará el trabajador. Esto hace que el impacto sea mayor y que cualquier reducción se note de forma inmediata y permanente. Para muchos, esta diferencia altera por completo los cálculos que se hacían antes de decidir si les convenía retirarse unos años antes.

En la práctica, alguien nacido en 1965 que quiera adelantar su jubilación puede encontrarse con recortes muy elevados, incluso después de haber cotizado durante décadas y que además, se aplican para siempre.