Palo de Hacienda a los jubilados: la nueva penalización que llega en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, la edad de jubilación es de 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Mientras, aquellos trabajadores con carreras laborales más largas pueden seguir accediendo a la jubilación ordinaria a los 65 años. En ambos casos tienen derecho a solicitar la jubilación anticipada voluntaria con un máximo de adelanto de 24 meses: 64 años y 10 meses si no se llega a 38 años y 3 meses cotizados, y a partir de 63 años si se supera ese periodo.

Sin embargo, jubilarse antes de tiempo no es «gratis». La Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores, los cuales aumentan cuanto menos tiempo se haya cotizado y más se adelante la fecha de jubilación. Por ejemplo, si el periodo de cotización es inferior a 38 años y 6 meses y el trabajador decide jubilarse 24 meses antes, se aplica un coeficiente reductor del 21%. Esto supone que, para una pensión de 1.500 euros, la reducción sería de 315 euros y la pensión se quedaría en 1.185 euros mensuales. Si la pensión inicial fuera de 2.000 euros, el recorte ascendería a 420 euros, y cobraría 1.580 euros al mes. En el caso de una pensión de 2.500 euros, la reducción sería de 525 euros, por lo que la pensión resultante sería de 1.975 euros mensuales.

Coeficientes reductores para los jubilados en 2026

Podrán acceder a la jubilación anticipada los trabajadores incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social que cumplan una serie de requisitos. Es necesario tener una edad inferior, como máximo, en dos años a la legal ordinaria aplicable en cada caso, sin que se tengan en cuenta bonificaciones por trabajos penosos o discapacidad. Además, deben encontrarse en situación de alta o asimilada y acreditar al menos 35 años de cotización efectiva, con reglas específicas para determinados colectivos. Finalmente, la pensión resultante debe ser superior a la pensión mínima correspondiente al cumplir los 65 años.

Cuando el periodo cotizado es inferior a 38 años y 6 meses, los coeficientes reductores por adelantar la jubilación son los más elevados. Si la jubilación se adelanta 24 meses, la reducción es del 21,00 %; con 23 meses es del 17,60 %; 22 meses, 14,65 %; 21 meses, 12,57 %; 20 meses, 11,00 %; 19 meses, 9,78 %; 18 meses, 8,80 %; 17 meses, 8,00 %; 16 meses, 7,33 %; 15 meses, 6,77 %; 14 meses, 6,29 %; 13 meses, 5,87 %; 12 meses, 5,50 %; 11 meses, 5,18 %; 10 meses, 4,89 %; 9 meses, 4,63 %; 8 meses, 4,40 %; 7 meses, 4,19 %; 6 meses, 4,00 %; 5 meses, 3,83 %; 4 meses, 3,67 %; 3 meses, 3,52 %; 2 meses, 3,38 %; y 1 mes, 3,26 %.

Para quienes han cotizado igual o más de 38 años y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, las penalizaciones se reducen ligeramente. Adelantar la jubilación 24 meses supone un recorte del 19,00 %; 23 meses, 16,50 %; 22 meses, 14,00 %; 21 meses, 12,00 %; 20 meses, 10,50 %; 19 meses, 9,33 %; 18 meses, 8,40 %; 17 meses, 7,64 %; 16 meses, 7,00 %; 15 meses, 6,46 %; 14 meses, 6,00 %; 13 meses, 5,60 %; 12 meses, 5,25 %; 11 meses, 4,94 %; 10 meses, 4,67 %; 9 meses, 4,42 %; 8 meses, 4,20 %; 7 meses, 4,00 %; 6 meses, 3,82 %; 5 meses, 3,65 %; 4 meses, 3,50 %; 3 meses, 3,36 %; 2 meses, 3,23 %; y 1 mes, 3,11 %.

En el caso de un periodo cotizado igual o superior a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses, los coeficientes continúan descendiendo. La reducción es del 17,00 % si se adelanta 24 meses; 15,00 % con 23 meses; 13,33 % con 22 meses; 11,43 % con 21 meses; 10,00 % con 20 meses; 8,89 % con 19 meses; 8,00 % con 18 meses; 7,27 % con 17 meses; 6,67 % con 16 meses; 6,15 % con 15 meses; 5,71 % con 14 meses; 5,33 % con 13 meses; 5,00 % con 12 meses; 4,71 % con 11 meses; 4,44 % con 10 meses; 4,21 % con 9 meses; 4,00 % con 8 meses; 3,81 % con 7 meses; 3,64 % con 6 meses; 3,48 % con 5 meses; 3,33 % con 4 meses; 3,20 % con 3 meses; 3,08 % con 2 meses; y 2,96 % con 1 mes.

Por último, para quienes acreditan un periodo cotizado igual o superior a 44 años y 6 meses, se aplican los coeficientes más bajos. Adelantar la jubilación 24 meses conlleva una reducción del 13,00 %; 23 meses, 12,00 %; 22 meses, 11,00 %; 21 meses, 10,00 %; 20 meses, 9,20 %; 19 meses, 8,40 %; 18 meses, 7,60 %; 17 meses, 6,91 %; 16 meses, 6,33 %; 15 meses, 5,85 %; 14 meses, 5,43 %; 13 meses, 5,07 %; 12 meses, 4,75 %; 11 meses, 4,47 %; 10 meses, 4,22 %; 9 meses, 4,00 %; 8 meses, 3,80 %; 7 meses, 3,62 %; 6 meses, 3,45 %; 5 meses, 3,30 %; 4 meses, 3,17 %; 3 meses, 3,04 %; 2 meses, 2,92 %; y 1 mes, 2,81 %.

Pensión de 2.000 euros

Tomando como referencia una pensión inicial de 2.000 euros mensuales, el efecto de los coeficientes reductores varía de en función de los años cotizados y los meses de anticipo.

Por ejemplo, si una persona ha cotizado menos de 38 años y 6 meses y decide jubilarse 24 meses antes, con una reducción del 21 %, la pensión se vería rebajada en 420 euros. En este caso, la pensión final quedaría en 1.580 euros al mes. Si el adelanto fuera de 12 meses, con una reducción del 5,50 %, el recorte sería de 110 euros y la pensión resultante sería de 1.890 euros mensuales.

En el supuesto de haber cotizado entre 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses, adelantar la jubilación 24 meses implica una reducción del 19 %, es decir, 380 euros menos, dejando la pensión en 1.620 euros al mes. Si el anticipo fuese de 6 meses, con una reducción del 3,82 %, la pensión se reduciría en unos 76 euros y pasaría a ser de 1.924 euros.

Para quienes han cotizado entre 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses, un adelanto de 24 meses supone una reducción del 17 %, lo que equivale a 340 euros menos, con una pensión final de 1.660 euros mensuales. En cambio, si sólo se adelanta un mes, con una reducción del 2,96 %, la pensión quedaría en aproximadamente 1.941 euros.

Por último, con un periodo cotizado igual o superior a 44 años y 6 meses, adelantar la jubilación 24 meses conlleva una reducción del 13 %, es decir, 260 euros menos, resultando una pensión de 1.740 euros al mes. Si el adelanto es mínimo, de 1 mes, con una reducción del 2,81 %, la pensión apenas bajaría unos 56 euros y se situaría en torno a 1.944 euros mensuales.