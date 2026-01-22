Aumento confirmado: esto es lo que van a cobrar los jubilados por la pensión en febrero de 2026

El inicio de 2026 ha llegado con una novedad que miles de jubilados ya esperaban y que de hecho ya estarán viendo reflejada estos días en su cuenta: la revalorización de las pensiones. El ingreso de enero ha servido para comprobar cómo se aplican las nuevas cuantías, aunque sigue habiendo una duda muy extendida entre los pensionistas y es saber cuánto van a cobrar de pensión finalmente en febrero y cómo se traduce en su paga mensual el aumento aprobado por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 16/2025, publicado en el BOE.

La subida está en vigor desde el 1 de enero, pero el impacto real no se ha notado todavía si tenemos en cuenta que los bancos no hacen el ingreso hasta los días 23 y 25, como pasa cada mes. Esa actualización además no es puntual, sino que será la referencia con la que se calcule también la pensión de febrero. No hay que solicitar nada ni revisar trámites, simplemente llegará el ingreso ya ajustado a las nuevas tablas. Recordemos que desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social explican que esta revalorización busca proteger el poder adquisitivo en un contexto económico más moderado.

Lo que van a cobrar los jubilados por la pensión en febrero de 2026

La revalorización aprobada para este año no afecta por igual a todos los pensionistas. La subida más visible es la que reciben las pensiones contributivas y las de Clases Pasivas, que aumentan un 2,7%. Esta actualización se aplica a la mayor parte de jubilados y también a quienes perciben viudedad, incapacidad permanente u otras prestaciones del sistema, por lo que es el ajuste que más personas notarán en su nómina.

El Gobierno, sin embargo, ha reservado un incremento mayor para los colectivos con rentas más bajas. Las pensiones mínimas contributivas se elevan entre un 7% y un 11,4%, según la situación familiar del beneficiario. Las cuantías más altas se destinan a quienes asumen mayores cargas económicas, como los titulares de jubilación con cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad con personas dependientes a su cuidado.

En paralelo, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también se actualizan con un aumento del 11,4%. Este refuerzo tiene especial impacto en los hogares con ingresos más ajustados, ya que estos tramos dependen de manera directa de la revalorización anual para mantener su nivel de vida.

Así quedan las pagas mínimas de jubilación en 2026

Las tablas publicadas por el Imserso para este ejercicio muestran cómo se traducen estos incrementos en las pensiones más bajas. En el caso de un jubilado de 65 años o más que tenga a su cónyuge como persona a cargo, la cuantía mínima alcanza los 17.592,40 euros anuales, lo que supone un ingreso mensual de 1.256,60 euros en doce pagas. Es una de las referencias que mejor refleja el esfuerzo por reforzar las rentas más vulnerables dentro del sistema.

Cuando el pensionista convive con cónyuge, pero éste no depende económicamente de él, las cantidades cambian. Para 2026, la Seguridad Social marca un mínimo de 888,70 euros al mes, equivalentes a 12.441,80 euros anuales. La diferencia entre ambos escenarios responde al criterio habitual que utiliza el sistema: valorar la carga económica del hogar para garantizar un ingreso mínimo acorde a cada situación familiar.

Nuevas cuantías para la pensión de viudedad según edad y cargas

La pensión de viudedad también experimenta aumentos relevantes. Tras la revalorización aplicada desde el 1 de enero, una persona viuda con cargas familiares cobrará como mínimo 1.256,60 euros al mes, la misma referencia fijada para los casos de jubilación mínima con cónyuge a cargo.

Cuando la persona viuda tiene entre 60 y 64 años, la paga queda establecida en 875,90 euros mensuales. Y si es menor de 60 años, el mínimo garantizado es de 709,40 euros al mes. En todos los casos, estas cantidades reflejan ya el incremento aprobado por el Ejecutivo y recogido en las tablas del Imserso.

Pensiones de orfandad, familiares y SOVI

Las pensiones contributivas de orfandad, así como la prestación de orfandad y las pensiones a favor de familiares, también se han actualizado desde el 1 de enero. Aunque sus importes varían en función de circunstancias específicas, todas ellas incorporan la revalorización aplicable para 2026.

El incremento afecta igualmente al régimen del SOVI, ya extinguido pero con beneficiarios aún en activo. Para estas personas, la cuantía mínima asciende a 599,60 euros al mes, es decir, 8.394,40 euros al año. En los casos de pensión concurrente, la cifra mensual es ligeramente inferior, quedando en 582,10 euros, con el mismo total anual.

Qué cobrarán exactamente los pensionistas en febrero de 2026

Los pensionistas recibirán en febrero la misma cuantía ya actualizada que se ingresa a finales de enero, porque el aumento está en vigor desde el primer día del año. No habrá ingresos extraordinarios ni pagos atrasados, ya que la subida se ha aplicado directamente en la nómina de enero con efecto inmediato.

La referencia, por tanto, para el mes de febrero es la siguiente:

Pensiones contributivas y Clases Pasivas: subida del 2,7%.

Pensiones mínimas: incremento entre el 7% y el 11,4%.

Pensiones no contributivas y IMV: subida del 11,4%.

SOVI: cuantía mínima de 599,60 euros mensuales.

Con estas cuantías consolidadas, la Seguridad Social garantiza que la paga de febrero refleje ya plenamente la revalorización aprobada en el BOE.