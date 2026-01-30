Buenas noticias para los más de nueve millones de pensionistas en España. Tras unos días de cierta incertidumbre y dudas generadas en redes sociales, la Seguridad Social ha sido tajante: no habrá que devolver ni un solo euro de la subida aplicada a las pensiones en la nómina de enero.

El incremento ya es firme y los jubilados pueden estar tranquilos, ya que el organismo confirma que los pagos se ajustan estrictamente a la legalidad vigente.

Sin sustos en la cuenta corriente

El inicio de 2026 trajo consigo la esperada revalorización de las pensiones conforme al IPC. Sin embargo, como ocurre casi cada año, han circulado informaciones que sugerían un posible error en el cálculo o la necesidad de realizar ajustes en meses posteriores. Nada más lejos de la realidad.

Desde la Administración han querido zanjar el debate asegurando que el proceso de actualización ha sido automático y correcto. Esto significa que el dinero que los pensionistas han visto ingresado en sus cuentas estos días es suyo de pleno derecho. No habrá cartas de reclamación ni descuentos en la paga de febrero para «compensar» el primer mes del año.

Un respiro ante la inflación

La subida general del 2,8% en las pensiones contributivas (y algo superior en el caso de las mínimas y no contributivas) busca que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo frente al coste de la vida. Con esta confirmación oficial, se despeja el camino para el resto del ejercicio fiscal.

Los técnicos del Ministerio recuerdan que este sistema de actualización está blindado por ley, por lo que cualquier ingreso derivado de la revalorización anual es consolidado.

La otra cara de la moneda: las nóminas de febrero

En cambio, la calma de enero contrasta con la tempestad que llega ahora de cara a la nómina de febrero. La caída del decreto deja un hueco legal que obliga al Gobierno a entrar en una cuenta atrás para evitar que las pensiones sufran un nuevo recorte el próximo mes.

Si el Gobierno no aprueba de forma inminente un nuevo texto legislativo específico y «limpio», centrado únicamente en la revalorización y sin incluir otras medidas polémicas para facilitar su aprobación, los pensionistas podrían ver cómo su próxima mensualidad vuelve a las cantidades de 2025.

El reto político de los próximos días será aprobar este parche de urgencia para garantizar que la subida se consolide y no se convierta en un espejismo de un solo mes.