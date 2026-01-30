La deducción de 1.300 al año a la que pueden acceder los jubilados que cumplan este requisito

Entre las dudas que más repiten los pensionistas cuando se acerca la campaña de la renta está la de si todavía existe alguna deducción vinculada a la vivienda habitual. Muchos creen que ya no es posible aplicarla porque la deducción desapareció en 2013. Pero no es del todo así. Los expertos recuerdan que todavía hay un grupo de jubilados que sí puede aplicarla y que, bien gestionada, puede suponer más de 1.300 euros de ahorro al año.

El punto clave no está en la jubilación ni en los ingresos, sino en la fecha en la que se compró la vivienda. Quienes adquirieron su casa antes de 2013 pueden seguir deduciéndola siempre que aún estén realizando algún pago asociado al inmueble: amortizaciones parciales, intereses, o incluso seguros, ya que no vale con ser sólo propietario. Es imprescindible que exista un gasto ligado a la hipoteca o al préstamo. Pero no sólo se pueden aplicar la deducción a partir de ahora. También pueden revisar si Hacienda no la aplicó en ejercicios anteriores o si hubo algún error, y pedir la rectificación de hasta cuatro años. Para muchos jubilados, esto significa recuperar dinero que ni siquiera sabían que podían reclamar.

La deducción de 1.300 al año a la que pueden acceder los jubilados

Los técnicos lo explican de forma bastante sencilla: la deducción por inversión en vivienda habitual dejó de existir para nuevas compras en 2013, pero sigue activa para quienes ya cumplían los requisitos antes de esa fecha. Esto incluye a pensionistas que compraron su casa años atrás y que aún continúan pagando algo relacionado con esa vivienda.

La deducción puede llegar a 1.356 euros anuales, pero solo si el jubilado puede demostrar dos cosas:

Que la vivienda se adquirió antes de 2013.

Que todavía hay gastos hipotecarios o similares.

Quienes ya terminaron de pagar la hipoteca quedan fuera. Da igual la antigüedad de la vivienda o el tipo de pensión: si no hay pagos, Hacienda no permite aplicar la deducción.

Reclamar deducciones no aplicadas

Esta parte es poco conocida y, según los expertos, muchos jubilados podrían estar perdiendo dinero por desconocimiento. Si la deducción existía y no se aplicó por error, o se aplicó de forma incorrecta, el pensionista tiene derecho a solicitar una rectificación de autoliquidación.

Esa revisión permite reclamar hasta cuatro ejercicios anteriores. Para hacerlo, hay que presentar justificantes de la hipoteca, recibos de amortización o intereses y cualquier documento que demuestre que el gasto sobre la vivienda existía en esos años.

Qué documentación pide Hacienda para aplicar la deducción

El trámite no suele ser complicado, pero sí requiere aportar todos los datos que acrediten la operación:

Declaración de la renta del ejercicio correspondiente

Información del préstamo o hipoteca

Recibos de amortización, intereses o seguros

Escritura o documento que pruebe que la vivienda se compró antes de 2013

Con toda esa información, la Agencia Tributaria revisa el caso y confirma si procede la devolución o la deducción anual.

El efecto de la subida del SMI en 2026 y por qué excluye a tantos jubilados

Todo este debate coincide con los cambios planteados para 2026. El nuevo salario mínimo interprofesional subiría un 3,1 %, hasta los 1.221 euros mensuales, y con él aumentaría también el mínimo personal y familiar en el IRPF, lo que se traduciría en una deducción de 591 euros anuales.

Pero los datos del Ministerio de Seguridad Social confirman que esa mejora no beneficiaría a todos. De hecho, 1.000.321 jubilados quedarían fuera porque sus ingresos se sitúan entre 1.150 y 1.405 euros al mes. Y no son los únicos. Otros 386.000 pensionistas con ingresos entre 1.134 y 1.150 euros tampoco podrían aplicarla.

El resultado es que un gran número de jubilados queda excluido de una rebaja fiscal que sí se aplica a trabajadores con niveles de renta similares, algo que ha levantado críticas entre los técnicos de Hacienda.

Hacienda recibe presiones para igualar el trato fiscal de pensionistas y trabajadores

Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, ha pedido al Gobierno que revise estas diferencias. Consideran que las pensiones, especialmente las más bajas, deberían tener un tratamiento equivalente al de los salarios, ya que muchos jubilados afrontan gastos similares pero quedan fuera de deducciones importantes por solo unos euros de diferencia en sus ingresos.

Su petición es la que se pueda corregir la desigualdad y permitir que los pensionistas de ingresos ajustados puedan acceder a las mismas rebajas que un trabajador con un sueldo equivalente.

Un beneficio que muchos jubilados aún pueden recuperar

En definitiva, la deducción por vivienda habitual parece un beneficio del pasado, pero no lo es para quienes cumplen los requisitos. Todavía puede aplicarse, puede reclamarse y puede suponer un ahorro importante. Eso sí, todo depende de un detalle que muchos pasan por alto: haber comprado la vivienda antes de 2013 y seguir teniendo gastos hipotecarios. Si se da esa combinación, el ahorro puede superar los 1.300 euros al año y, además, recuperar cuatro ejercicios no aplicados.