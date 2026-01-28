Aviso de Hacienda a los pensionistas que trabajaron entre 1976 y 1978: ajuste de 4.000 euros

El Ministerio de Hacienda ha lanzado un aviso crucial para muchos jubilados: quienes trabajaron entre 1976 y 1978 podrían estar en condiciones de recuperar hasta 4.000 euros debido a un ajuste en las declaraciones del IRPF. Este aviso tiene que ver con una reciente sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a ciertas deducciones fiscales relacionadas con las cotizaciones realizadas en las antiguas mutualidades laborales. La medida no sólo afecta a un grupo específico de jubilados, sino que se extiende a aquellos que fueron trabajaron en diversos ámbitos, como la industria y la minería.

El impacto de esta resolución es considerable, especialmente en regiones como Asturias, donde sectores como la minería y la industria eran predominantes en aquel entonces. Miles de pensionistas han mostrado interés en conocer si pueden beneficiarse de estas devoluciones, lo que ha generado un volumen significativo de consultas tanto en organismos oficiales como en sindicatos. Con estas nuevas deducciones, Hacienda busca corregir un error histórico en el tratamiento fiscal de las pensiones generadas por aportaciones a las mutualidades. Sin embargo, el proceso para reclamar el ajuste no es automático y requiere de ciertos pasos que, para muchos pensionistas, pueden resultar complejos debido a las barreras tecnológicas y administrativas.

Hacienda avisa a los pensionistas que trabajaron entre 1976 y 1978

Antes de la instauración del sistema de Seguridad Social en 1978, las pensiones se garantizaban mediante aportaciones a las mutualidades laborales. Estas organizaciones, gestionadas por el Ministerio de Trabajo, permitían a los trabajadores cotizar para su futura jubilación. Sin embargo, hasta 1967, estas aportaciones tributaban al 100% en el Impuesto sobre la Renta, lo que no consideraba deducciones fiscales.

Entre 1967 y 1978, las mutualidades se transformaron en entidades gestoras de la Seguridad Social, coexistiendo con el nuevo sistema que posteriormente se consolidaría. En este periodo, las aportaciones ya se consideraban gastos deducibles, pero no se aplicó de forma equitativa en las declaraciones de muchos trabajadores, lo que generó un problema de doble imposición.

Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo ha establecido que las pensiones derivadas de estas cotizaciones solo debían tributar por el 75% del monto, no por el 100%, corrigiendo así este error histórico. Esto ha abierto la puerta a que los afectados puedan reclamar las cantidades pagadas de más en los últimos cuatro ejercicios fiscales, correspondientes a los años 2018 a 2021.

Cómo realizar la reclamación

Para acceder a la devolución, los pensionistas deben realizar un trámite a través del portal oficial de la Agencia Tributaria. Este proceso requiere identificarse utilizando herramientas digitales como el certificado electrónico, el sistema Cl@ve o el número de referencia de la declaración del año anterior. Una vez dentro del sistema, deben acceder al apartado de «Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB)» y seguir las instrucciones para presentar la solicitud.

A pesar de que el procedimiento se realiza de forma online, muchos jubilados encuentran dificultades para completarlo. Según representantes sindicales, una de las principales barreras es obtener los certificados de las cotizaciones realizadas a las mutualidades. Este problema se agrava porque muchas de las empresas responsables han desaparecido, complicando la recopilación de la documentación necesaria.

Además, el sistema exige que los interesados actúen proactivamente para no perder el derecho a la devolución antes de que venza el plazo. En este caso, Hacienda tiene un periodo de seis meses desde la finalización de la campaña de la Renta (1 de julio) para efectuar los pagos, lo que fija como límite el 31 de diciembre.

Una devolución significativa: entre 3.000 y 4.000 euros

Las cantidades que los jubilados pueden recuperar oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, dependiendo de las aportaciones realizadas y las declaraciones fiscales presentadas. Este monto representa un alivio económico importante para muchos pensionistas, pero también evidencia la complejidad del sistema tributario.

Según Manuel Francisco Menéndez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Asturias, el proceso burocrático ha supuesto un reto para las personas mayores. Desde la dificultad para manejar herramientas digitales hasta la obtención de documentación, los obstáculos han generado frustración entre quienes desean reclamar lo que les corresponde.

Sin embargo, es crucial que los pensionistas interesados inicien cuanto antes los trámites para reclamar estas devoluciones. No actuar a tiempo podría significar la pérdida de este derecho. Además, los sindicatos y organismos sociales han hecho un llamado a la Administración para simplificar el proceso, considerando la edad y las limitaciones tecnológicas de los afectados.

En este contexto, las organizaciones sindicales también han solicitado reuniones con la Tesorería de la Seguridad Social para facilitar el acceso a los certificados necesarios. Sin embargo, la resolución de estos problemas requiere una colaboración efectiva entre los organismos públicos y los ciudadanos.

En conclusión, el aviso de Hacienda representa una oportunidad para corregir un error histórico y devolver a los pensionistas el dinero que les corresponde. Sin embargo, el proceso plantea un reto significativo debido a la burocracia y las barreras tecnológicas. Es fundamental que los afectados busquen apoyo en sindicatos, familiares o asesores especializados para completar los trámites y no perder este importante beneficio económico.

Para miles de jubilados que contribuyeron al sistema de mutualidades laborales, esta devolución no sólo es un acto de justicia, sino también un recordatorio de la necesidad de un sistema tributario más simple y accesible para todos.