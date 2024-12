Confirmado por Hacienda: la fecha exacta en la devolverán el IRPF a los mutualistas

Llegan los últimos días del año y Hacienda tiene que ponerse al día con los mutualistas que en su día cotizaron de más en su día. Una histórica sentencia del Tribunal Supremo obligó el pasado mes de marzo a la Administración a devolver hasta 4.000 euros alrededor de 4 millones de jubilados que estuvieron en mutualidades y que se vieron perjudicados por un error de la Agencia Tributaria. En caso de llegar al mes de enero sin realizar el ingreso correspondiente desde Hacienda tendrán que pagar unos intereses de demora.

La noticia lleva meses en primera plana en los medios de comunicación. El Tribunal Supremo obligó hace unos meses a Hacienda a proceder a la devolución del IRPF que pagaron de más un grupo de jubilados. El Alto Tribunal dio la razón a un trabajador que en su día cotizó de más en la Mutualidad Laboral de la Banca y por ello se ha obligado a Hacienda a sufragar el error a más grupos de trabajadores: también tendrán que ser compensados los que mutualistas de sectores como la construcción, siderurgia, pesca, eléctricas u otro tipo de profesiones.

De esta manera, la sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo ha obligado a la Agencia Tributaria a proceder a la devolución íntegra de las personas que tributaron al 100% antes del 1 de enero de 1967 y del 25% a los que lo hicieron entre 1967 y 1978. No tendrán derecho a esta devolución que afecta a aproximadamente 4,5 millones de jubilados las que perciban pensiones:

Satisfechas por Clases Pasivas a los funcionarios públicos.

Obtenidas por aportaciones a mutualidades laborales de autónomos.

De viudedad.

No contributivas.

La fecha de la devolución de Hacienda a los mutualistas

Después de esta sentencia histórica, la Agencia Tributaria habilitó un canal a través de su página web oficial para que los mutualistas que cotizaron de más en su día pudieran realizar la reclamación pertinente, coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta 2023. Eso sí, sólo se daba la opción de reclamar la de los ejercicios entre 2019 y 2022, que son los que aún no han prescrito. Esto se podría traducir en una cantidad que irá desde los 3.000 a 4.000 euros según la situación y lo cotizado de más por los mutualistas.

«La disposición transitoria segunda (DT 2ª) de la LIRPF ofrece la posibilidad de reducir la cantidad a incluir como rendimiento del trabajo en la declaración de la renta de cada ejercicio cuando se perciban pensiones de jubilación o invalidez por aquellos mutualistas cuyas aportaciones no pudieron ser en su momento objeto de reducción o minoración en la base imponible. De esta forma se evita una doble tributación por dichas aportaciones. La DT 2ª se aplica conforme lo establecido en las distintas sentencias del Tribunal Supremo, las últimas de fecha 28 de febrero de 2023 y 10 de enero de 2024», informó en su día la Agencia Tributaria a través de su página web oficial.

Por ello, se puso a disposición de los mutualistas perjudicados un formulario en el que sólo era necesario añadir los datos personales y el número de cuenta al que tiene que ir la devolución. En caso de necesitar algún certificado más desde Hacienda dejaron claro que se podrían en contacto con los posibles beneficiarios. Una vez realizado el formulario, se llevaría a cabo un estudio y posteriormente se procedería a la devolución que ya ha sido recibida por cientos miles de mutualistas.

Y, ¿cuándo cobrarán los mutualistas cuya devolución está pendiente? Si eres uno de los perjudicados y no has recibido tu dinero lo primero que debes saber es que Hacienda se pone un plazo de seis meses desde que recibe la solicitud a proceder a la devolución del dinero. Así que suele ocurrir algo similar a la campaña de la declaración de la renta y Hacienda se suele poner al día antes de que finalice el año. En caso de llegar al mes de enero y no haber cumplido con sus obligaciones, desde la Administración suelen pagar unos intereses que suelen rondar el 0,4% en función de la demora y las cantidades de pago.

Así que si eres uno de los mutualistas que está esperando una devolución de Hacienda, en caso de que desde la Agencia Tributaria no se hayan pronunciado tienes que estar tranquilo: en cuestión de días lo que en su día pagaste demás será ingresado en tu cuenta bancaria. En caso de las personas fallecidas, los beneficiarios serán sus herederos si en su día completaron el formulario.