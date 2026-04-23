Dj, música a todo volumen y 30 personas bailando: denunciado un bar de Palma por ejercer de discoteca sin licencia

La Policía Local de Palma ha denunciado a un bar-cafetería situado en el barrio de Son Cotoner que ejercía como discoteca a pesar de no tener licencia. Los agentes observaron en el interior del local a unas 30 personas bailando, además de un DJ que reproducía música superando los decibelios permitidos.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de abril cuando varios agentes policiales adscritos a la Unidad de Vigilancia Medioambiental – Patrulla Verde (UVMA – PV) detectaron, a eso de las 23:10 horas de la noche, un establecimiento de restauración que ejercía como una discoteca sin tener ningún tipo de permiso para ello.

De esta manera, los agentes decidieron iniciar una inspección que se saldó con la formalización de varias actas por infracciones relacionadas con la actividad, la contaminación acústica y la ocupación de la vía pública.

Por un lado, en el ámbito de la Ordenanza Municipal reguladora del ruido y las vibraciones, la Policía Local realizó una sonometría con un resultado de 83 decibelios, una cifra que supera por más de 15 dB respecto al límite permitido, lo que se considera una falta muy grave. El DJ tuvo que cesar de forma inmediata su actividad ya que la música se escuchaba desde la calle.

Por si fuera poco, los agentes también tramitaron una denuncia porque el local no presentaba la licencia de actividades de discoteca. además, también se tramitó otra denuncia relacionada con el proyecto técnico ya que el local superaba la ocupación de la vía pública autorizada.

Todas las actas ya han sido remitidas a los departamentos del Ayuntamiento de Palma correspondientes para la incoación de los expedientes sancionadores pertinentes.

Cabe mencionar que estas actuaciones forman parte de la campaña de la Policía Local para garantizar el descanso vecinal y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de establecimientos públicos y actividades.