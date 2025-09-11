Rosa Rodríguez, en peligro: la concursante de ‘Pasapalabra’, a punto de ser eliminada del concurso

El mes de septiembre ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y en Antena 3 lo han hecho de la mano del regreso de algunos de sus formatos más exitosos. Sin embargo, el programa que ha estado al pie del cañón, incluso durante las largas jornadas de verano, ha sido Pasapalabra. El popular show de las letras se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los indispensables de la cadena. Y es que, cada vez son más espectadores que se quedan expectantes a ver quién se lleva el ansiado bote millonario. Pues, aunque Rosa Rodríguez y Manu Pascual están dando lo mejor de ellos mismos, han tenido que vivir ciertos contratiempos.

De hecho, recientemente, la que se ha jugado su permanencia en el formato ha sido la concursante. Y es que, tras ser derrotada por su compañero en el Rosco del día anterior, ha tenido que volver a pasar por la temida Silla Azul. Una prueba donde se enfrenta a un nuevo posible concursante del concurso y que, en el caso de ganarle, se quedaría con su puesto en el programa. Por lo tanto, nadie quiere salir por la puerta de atrás de esta manera. Pero, Rosa Rodríguez no tuvo más remedio que enfrentarse a la prueba. ¡Esto es lo que sucedió en el programa del pasado miércoles, 10 de septiembre!

Tal y como los espectadores de Pasapalabra vieron, Rosa Rodríguez se enfrentó a Jon Ander, que se convirtió en su rival en la Silla Azul. Una batalla donde el participante no le puso las cosas fáciles a la profesora. Y es que, a pesar de ser una veterana con 205 entregas a sus espaldas, se podría decir que le costó contar con la permanencia en el formato.

La primera en equivocarse durante la prueba fue Rosa Rodríguez. Un terrible fallo que la dejaba entre la espada y la pared. Pues, ya no tenía más opción a equivocarse. Y es que, en el caso de hacerlo, se pondría punto y final a su concurso. Pero, estuvo de suerte, pues en el siguiente turno de Jon Ander fue testigo del fallo de su contrincante.

Jon Ander no supo responder a la pregunta que le estaba planteando Roberto Leal. Por lo tanto, también sumó un fallo a su marcador. De esta manera, ambos estaban igualados. Una situación que fue aprovechada por la concursante, que respondió de manera afirmativa la siguiente pregunta que le hizo el presentador de Antena 3.

Rosa Rodríguez, en ‘Pasapalabra’: «Creo que ha sido la mejor Silla Azul que he hecho»

Sin embargo, los nervios terminaron por superar a Jon Ander, que se equivocó en la siguiente pregunta que le realizaron. De esta manera, y por los pelos, la participante selló su continuidad en Pasapalabra. Pues, se convirtió en la ganadora del encuentro. Eso sí, antes de sentarse junto al resto de su equipo quiso felicitar al concursante.

«Enhorabuena por como has jugado, grandísimo competidor y grandísimo nivel», le dijo. Unas palabras que Jon Ander agradeció. «Si tenía algo de tensión, tras la prueba se me ha ido toda», agregó ella. Ante ello, Roberto Leal le preguntó si quería decirle algo a su contrincante antes de irse. «No solo las palabras que ha sacado, sino como ha jugado, la seguridad, la templanza y el aplomo. Ha sido una pasada. Creo que ha sido la mejor Silla Azul que he hecho», reconoció.