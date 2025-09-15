Un incendio cerca de la M-40 sorprende a los vecinos de Hortaleza y moviliza a 5 dotaciones de bomberos

Un incendio de pasto se ha declarado la noche de este lunes en Hortaleza, Madrid, a la altura de la A1, según han informado fuentes del servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Las mismas fuentes aseguran que el fuego está perimetrado y que al menos cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento trabajan en las labores de extinción de las llamas.

El fuego se ha originado en la zona de Encinar de los Reyes, a la altura en la que se cruzan las carreteras A1 y la M-40. Bomberos de la Comunidad de Madrid también han acudido como apoyo para controlar el incendio.