Un hongo está a punto de acabar con todos los plátanos del mundo pero los científicos han encontrado el gen que los va a salvar

Los científicos han encontrado el gen que va a salvar a todos los plátanos del mundo en riesgo ante un hongo que puede acabar con ellos. Estaremos ante un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que le pasará a esta fruta que puede estar en peligro de extinción. Un gen puede ser la clave de todo.

La salvación de los plátanos puede estar en un gen. Cuesta de imaginar vivir sin plátanos, siendo una de las frutas más consumidas, es importante conocer este tipo de elementos que nos acompañarán en estos días y que realmente puede cambiarlo todo por completo. Estaremos muy pendientes de un elemento que puede ser especialmente perjudicial para esta y quizás más frutas. Tendremos que ver llegar un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver materializarse. Este gen que tienen los plátanos quizás pueda cambiarlo todo por completo y lo hará con la mirada puesta a unos cambios que nos marcarán de cerca.

Puede acabar un hongo con todos los plátanos del mundo

Todos los plátanos del mundo pueden estar en riesgo ante un elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Estaremos ante una serie de cambios que tendremos que ver llegar a nuestro día a día, con la mirada puesta a una situación que puede ser clave.

Este hongo tiene una serie de peculiaridades que pueden acabar para siempre con estos elementos que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar, de una manera diferente. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver materializarse.

Con este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará un giro importante de guion en unas jornadas en las que quizás descubramos que la clave para combatir determinadas enfermedades está en los genes. Una genética que quizás pueda darnos unas respuestas que nos costará creer.

Este tipo de elementos que tenemos por delante, pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Los científicos han encontrado la solución en este gen

Este gen puede estar dando señales de cambios y es que es uno de los elementos que podría darnos más de una sorpresa a la hora de prevenir determinadas enfermedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. En las plantas y en especial en la que produce estos plátanos esenciales para nuestro día a día, quizás descubramos algunos elementos esenciales.

Los expertos de Scitechdaily nos explican que: «Los científicos han identificado una poderosa fuente de resistencia natural a una enfermedad fúngica que amenaza los cultivos de plátano en todo el mundo, descubriendo en una subespecie silvestre de la fruta.

Investigadores de la Universidad de Queensland, dirigidos por el Dr. Andrew Chen y la profesora Elizabeth Aitken, localizaron la región genómica específica responsable de la resistencia a la raza subtropical sub 4 (STR4) de la matorr de Fusarium, una cepa dañina de la enfermedad de Panamá. El hallazgo marca un gran avance para los programas de cría de plátanos que buscan soluciones a largo plazo a esta creciente amenaza agrícola».

Siguiendo con la misma explicación: «El marchitamiento del fusario, también conocido como enfermedad de Panamá, es una enfermedad destructiva transmitida por el suelo que afecta a los plátanos de Cavendish cultivados en todo el mundo a través de sus virulentas cepas de la Raza 4», dijo el Dr. Dijo Chen. El hongo se propaga por el suelo, infectando las plantas de plátano y haciendo que se marchiten y mueran. Una vez establecido, puede persistir en el suelo, contaminando los campos y amenazando futuras plantaciones. «Identificar y desplegar la resistencia natural de los plátanos silvestres es una solución a largo plazo y sostenible para este patógeno que se marchita y mata a la planta huésped dejando residuos en el suelo para infectar futuros cultivos», el Dr. Chen explicó».

Los expertos no dudaron en intentar hacer algo para cambiar este problema: «El equipo rastreó el rasgo de resistencia a un plátano diploide silvestre conocido como Calcuta 4. Para descubrir la fuente genética, cruzaron Calcuta 4 con plátanos susceptibles de otra subespecie dentro del grupo de plátanos diploides. «Hemos localizado la fuente de resistencia a STR4 en Calcuta 4, que es un plátano diploide silvestre altamente fértil, cruzándolo con plátanos susceptibles de una subespecie diferente del grupo de plátanos diploides», el Dr. Dijo Chen. Después de cultivar las plantas resultantes, los investigadores las expusieron a STR4. Luego compararon el ADN de las plantas que sobrevivieron a la infección con las que sucumbieron a la enfermedad. «Después de exponer las nuevas plantas de progenie a STR4, examinamos y comparamos el ADN de las que sucumbieron al patógeno y las que no lo hicieron. «Hemos mapeado la resistencia STR4 al cromosoma 5 en Calcuta 4. «Este es un hallazgo muy significativo; es la primera disección genética de la resistencia de la raza 4 de esta subespecie salvaje».