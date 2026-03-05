Suena extraño pero los científicos están creando tornados de fuego para salvar los océanos

Los científicos están creando tornados de fuego para salvar los océanos, suena extraño, pero no hay duda de lo que puede pasar en estos días. Es importante conocer algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Una situación del todo inesperada en estos días en los que cada elemento puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente estaremos pendientes de unos océanos que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Los tornados de fuego que pueden ir llegando a una parte increíble del mundo, a un lugar que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que la propia naturaleza se acaba convirtiendo en la antesala de algo más. Un futuro que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra forma de ver la realidad, con ciertos elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que el mar se tiñe de fuego de forma excepcional.

Puede parecer extraño, pero es la solución de los científicos

El mundo avanza a toda velocidad y lo hace con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es momento de apostar por cada uno de ellos, de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estos océanos que están siendo tratados de forma excepcional, con ciertos detalles que pueden convertirse en la antesala de un futuro mucho más saludable. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento puede ser esencial.

Esta solución a un problema de los océanos que nos afecta a todos tiene como posible solución a un fuego que se contradice con esta agua que parece que va a caer a toda velocidad. Lo hará de tal forma que tendremos que estar muy pendientes de este cambio que acabará marcando la diferencia en estos días que tenemos por delante.

Los tornados de fuego invaden los océanos y lo hacen por una poderosa razón que deberemos empezar a tener en consideración. De una manera que quizás nos costará creer.

Están creando tornados de fuego para salvar los océanos

Para salvar los océanos se están creando, nada más y nada menos que océanos de fuego que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que el cambio climático puede acabar siendo una dura realidad que nos afectará de lleno.

Los expertos de Scitechdaily nos explican que: «En las horas críticas después de un derrame de petróleo en alta mar, los equipos de respuesta deben tomar una decisión difícil: permitir que la mancha se extienda o incendiarla. Cuando los socorristas encienden el aceite, crean lo que se conoce como una piscina de fuego «in situ». Este método puede evitar que el petróleo se desplace y contamine los frágiles ecosistemas marinos, pero tiene un alto costo. El humo espeso se eleva al aire, el hollín y otros contaminantes se propagan a través de la atmósfera, y una capa de residuos parcialmente quemados permanece en la superficie del océano. En un experimento a gran escala, el primero de su tipo, los científicos probaron una estrategia diferente: enormes remolinos de fuego, columnas de llama giratorias que se elevan verticalmente como un tornado en lugar de extenderse por el agua».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta columna giratoria actúa como un motor potente. A medida que gira, extrae oxígeno adicional, lo que permite que la llama se queme más caliente y eficientemente que una piscina de fuego tradicional. La mejora fue dramática. En comparación con los incendios in situ estándar, el remolino de fuego generó un 40 por ciento menos de hollín y quemó hasta el 95 por ciento del aceite, dejando atrás muchas menos partículas peligrosas y restos tóxicos. La investigación, financiada por la Oficina de Seguridad y Aplicación Ambiental (BSEE), está dirigida por el Dr. Elaine Oran y el Dr. Qingsheng Wang de la Universidad A&M de Texas, junto con el Dr. Michael Gollner de la Universidad de California, Berkeley. «Esta es la primera vez que alguien ha concebido el uso de remolinos de fuego para remediar derrames de petróleo, y realmente es solo el comienzo», dijo Oran, profesor de ingeniería aeroespacial en la Facultad de Ingeniería. «Nuestro objetivo es aprovechar la naturaleza caótica de los remolinos de fuego como una herramienta de restauración poderosa y precisa para proteger las costas, los ecosistemas marinos y el medio ambiente en su conjunto».