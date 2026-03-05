Terremoto en la ciencia: la escritura podría ser 45.000 años más antigua de lo que pensábamos

La historia de la humanidad acaba de dar un vuelco inesperado. Hasta hoy, los libros de texto situaban el nacimiento de la escritura en Mesopotamia hace unos 5.000 años. Sin embargo, un equipo de científicos liderado por las universidades de Tubinga y el Museo de Prehistoria de Berlín ha descifrado un sistema de símbolos en cuevas de Alemania que cambia las reglas del juego.

Marcas en colmillos de mamut y figuras talladas demuestran que, hace 45.000 años, nuestros antepasados ya utilizaban una «protoescritura» con una densidad de información asombrosa.

El «ADN de la escritura» oculto en el marfil

El estudio, publicado en la prestigiosa revista PNAS, se ha centrado en el análisis de más de 3.000 caracteres grabados en 260 objetos hallados en el sur de Alemania. Entre los hallazgos más destacados se encuentran pequeñas figuras talladas en marfil de mamut, como el famoso «adorante» (una figura humana con garras de león) y representaciones de animales, que presentan filas de puntos, cruces y muescas cuidadosamente ejecutadas.

Lo que antes se consideraba simple decoración, ahora se revela como un sistema de comunicación avanzado. Según el profesor Christian Bentz, de la Universidad del Sarre, estas secuencias de signos son una «alternativa temprana a la escritura». El equipo ha utilizado análisis estadísticos para demostrar que la repetición y la predictibilidad de estos símbolos son comparables a las de las primeras tablillas cuneiformes de Iraq, pero creadas 40.000 años antes.

Tan inteligentes como el hombre moderno

Este descubrimiento tumba el mito de que los humanos de la Edad de Piedra eran seres rudimentarios. Ewa Dutkiewicz, investigadora del Museo de Prehistoria de Berlín, es tajante: «Los habitantes de la Edad de Piedra eran tan inteligentes como los humanos actuales».

Los objetos analizados no eran simples trastos; eran piezas de artesanía refinada, muchas de ellas diseñadas para caber perfectamente en la palma de la mano. Esto sugiere que:

Eran portátiles : los cazadores-recolectores llevaban estos «mensajes» consigo en sus desplazamientos.

: los cazadores-recolectores llevaban estos «mensajes» consigo en sus desplazamientos. Información densa : los patrones son más complejos en las figuritas que en las herramientas, lo que indica que transmitir pensamientos o mensajes era una prioridad social.

: los patrones son más complejos en las figuritas que en las herramientas, lo que indica que transmitir pensamientos o mensajes era una prioridad social. Capacidad de abstracción: eran capaces de convertir pensamientos complejos en símbolos grabados de forma deliberada.

Un misterio por resolver

Aunque los científicos han logrado identificar la estructura y la densidad de esta comunicación, el significado exacto de los puntos y las cruces en las cuevas del valle de Achtal sigue siendo un enigma. Sin embargo, la evidencia estadística confirma que no son marcas al azar: son mensajes grabados en el tiempo.

Este hallazgo sitúa el origen de la capacidad de registrar información justo en el momento en que el Homo sapiens llegaba a Europa desde África, interactuando con los neandertales. La escritura, o al menos el impulso humano de dejar constancia de sus ideas por escrito, es una herencia mucho más antigua de lo que la ciencia se había atrevido a imaginar.