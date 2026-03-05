Hallazgo inaudito que reescribe la historia: encuentran un astrolabio perdido que cambia lo que sabemos de la Edad Media

Imagina un objeto científico del siglo XI con la posibilidad de cambiar nuestra forma de entender la época medieval, condenado al ostracismo en la galería de cualquier museo mientras lo único que pasa por él es el tiempo. Pues esto mismo es lo que ha pasado a un astrolabio de la Edad Media en la galería de un museo de Verona en Italia.

No era un objeto que llamase particularmente la atención; nada en sí mismo atraía las miradas hasta que una historiadora desempolvó un significado mucho más profundo dentro del instrumento: el de cómo las distintas culturas medievales compartían sus conocimientos científicos a pesar de sus disputas.

Un instrumento multiusos

El astrolabio de la Edad Media era la llave inglesa de la ciencia medieval: portátil, permitía saber la hora, orientarse geográficamente, calcular la posición de las estrellas u organizar prácticas religiosas. No la antigüedad, sino la historia, es lo que hace de este instrumento localizado en Verona único en su ámbito. Fabricado en el mundo islámico del siglo XI —en Al-Ándalus o en el norte de África probablemente—, sus inscripciones hebreas, añadidas tiempo después, nos indican que fue posteriormente usado por la comunidad judía.

Descubrimientos como este deberían hacernos reflexionar sobre cómo contamos la historia de la ciencia medieval. Acostumbrados a escuchar que la ciencia era algo rígido y limitado a un contexto local donde judíos, cristianos y musulmanes no se relacionaban entre ellos, la aparición de este objeto nos desvela cómo la ciencia medieval no entendía de fronteras ni religiones.

La magnitud del hallazgo es inevitable que nos haga pensar sobre por qué objetos como este astrolabio permanecen invisibles durante décadas. No era necesario rebuscar en la habitación más recóndita de un gran museo; estaba delante de los ojos de todo el mundo. Quizá deberíamos prestar más atención a nuestro entorno y no buscar tesoros perdidos.