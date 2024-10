Tailandia rebaja la factura de la española en coma tras saber que su familia tendrá que pagar a Hacienda

El hospital de Tailandia en el que se encuentra hospitalizada Ángela Agudo -la joven española que permanece en coma en el país asiático tras un accidente de moto- ha intentado compensar «de forma solidaria» la falta de ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez a la familia: el centro hospitalario de Bangkok ha decidido rebajar las cuantías de las facturas a las que la familia tiene que hacer frente. El coste del ingreso en la UCI «sigue siendo muy elevado, pero ya no asciende a 5.000 euros» diarios, han indicado los allegados de la paciente. La cobertura del seguro de viaje ya se ha agotado.

La joven de 24 años está a la espera de los resultados de unas analíticas que determinarán si, finalmente, puede ser trasladada a España desde el hospital ubicado en la isla de Samui, a pesar de que este lunes su estado empeoró a consecuencia de una infección detectada por la fiebre. Ángela Agudo, vecina de la localidad valenciana de Godelleta, sigue «en estado febril» este martes, aunque ha experimentado una leve mejoría.

El Gobierno español «ha negado la ayuda» a la familia, confirman, y lo ha hecho empleando un tono que «no es ni mucho menos el más acertado», han detallado. Así, el Ejecutivo ha rechazado facilitar uno de los aviones del Ejército del Aire y del Espacio para trasladar a Ángela, concretamente de la flota de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). Al parecer, todos estos aeroplanos se encuentran «en una misión especial en Canarias», por lo que no habría ninguno disponible para enviar a Tailandia, según trasladó Margarita Robles a Amparo Pardo, alcaldesa de Godelleta.

Deben pagar 110.000 euros a Hacienda

Dadas las circunstancias, la familia de la joven está intentando contratar el traslado con un avión medicalizado privado, un servicio de alto coste. Al no poder afrontarlo, los usuarios en redes sociales se han volcado con el caso de la valenciana, con la recaudación en sólo 2 días de más de 300.000 euros, que cubriría el gasto del aeroplano, de unos 250.000 euros. Sin embargo, la cantidad percibida será mucho menor, independientemente de la causa noble por la que se ha recolectado: habrá que descontar más de 110.000 euros para Hacienda, ya que de esa campaña de crowdfunding tendrán que tributar casi el 37% por el impuesto de donaciones.

Por otro lado, pagarán 15.500 euros en concepto de comisiones a la plataforma que opera como intermediaria entre receptor y donantes. La familia se ha comprometido a la total transparencia de las cuentas, por lo que publicará todas las facturas de los gastos médicos y del avión que contraten. En caso de que finalmente fuese el Ejecutivo español quien facilitara el traslado, la recaudación se destinaría a una causa benéfica.

«No deseo a nadie que pase por una situación como ésta, donde dolor y papeleo se mezclan con el miedo de perder una vida (…) Con la vida de una persona no se juega ni se pone en duda la veracidad de la historia. El tiempo es el mejor amigo para dejar ver que por desgracia ésta es una batalla muy real», relata la familia en su comunicado, en el que aprovechan para dar las gracias «a todos aquellos que de forma altruista» les han ayudado y lo siguen haciendo. Critican también que el Gobierno español no sólo no les ha prestado ayuda, ya que tampoco les han «asesorarado con los trámites, la elección del avión más acertado o el equipo médico».

Ángela Agudo, de 24 años, permanece en coma inducido desde el pasado 6 de octubre, tras sufrir un grave accidente de moto durante su viaje a Tailandia. Desde entonces, se encuentra ingresada en estado crítico en la UCI.