Infierno de una familia valenciana en Cancún: el marido está en coma y el hospital vale 8.000 € día

Un idílico viaje de novios a la paradisiaca Cancún ha terminado por convertirse en un infierno para una familia valenciana. En lo que debían ser felices días de la luna de miel de la pareja, el marido, Adrián Fernández, yace en estado crítico en la cama de un hospital que cuesta 8.000 euros diarios de los que la familia carece. Por ello, Sofía Parada, la mujer de Adrián, ha lanzado un desesperado SOS a través de su perfil en las redes sociales. La situación es angustiosa, porque el seguro del viaje no puede seguir haciéndose cargo de los gastos de hospitalización. Y ella necesita dinero para salvar la vida de su pareja: «Sufrimos un auténtico calvario», dice en sus redes sociales.

Y es que el relato de los hechos lo ha realizado la propia Sofía a través de un escalofriante documento en sus redes sociales. Ella, junto a su marido y su hijo de 7 años se encontraba de viaje de novios en Cancún. Un escenario idílico para cualquier pareja.

Pero, todo se truncó este domingo 5 de mayo. Desde ese fatídico día, según el relato de Sofía en su muro, Adrián, su marido, «está en coma inducido» tras un ahogamiento por paro cardiaco. La situación es angustiosa. Porque, además, el seguro de viajes «no se puede hacer más cargo de los gastos de hospitalización», según el relato de Sofía, porque son muy elevados y se ha superado el nivel máximo permitido según la póliza que en su día contrataron, «en apenas 2 días».

En estado crítico y de un hospital a otro

El ahogamiento se produjo, «seguramente» por un corte de digestión dentro de la piscina del hotel. Adrián tuvo que ser asistido por personal del hotel y fue trasladado al servicio de urgencias del hospital más cercano. Allí, consiguieron reanimar sus constantes vitales, pero seguía sin recuperar el conocimiento. Por esta circunstancia, tuvieron que volverlo a trasladar. En este caso, a un segundo hospital que contaba con más recursos médicos «dada la gravedad que presentaba».

En ese segundo hospital, Sofía relata que consiguieron reanimar las constantes vitales de su marido. Pero, no no consiguieron que recuperara el conocimiento. Y, ello, obligó a un nuevo traslado a un tercer hospital. «Hasta el día de hoy, Adrián sigue en coma» y «se encuentra en fase crítica».

Sin recursos para el hospital en Cancún y con su marido en coma

Sofía relata que la embajada española «está a corriente de todo», pero que le traslada que no pueden hacer nada «más allá que facilitar información», y que no pueden repatriarlo para que sea ingresado en un hospital español ni cubrir los gastos de hospitalización. Una ayuda moral que no es suficiente.

La familia de Sofía está llevando a cabo una colecta, pero la situación es crítica. Y la lucha es contra el reloj para repatriar y salvar la vida de Adrian, también. Una pesadilla que era impensable aquel día en que la que la feliz pareja decidió iniciar su luna de miel.