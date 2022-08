Pablo Puyol acaba de pasar por un episodio complicado. Lo que se esperaba que fuera un viaje inolvidable y cargado de momentos felices se ha convertido en una pesadilla. El actor acaba de contraer matrimonio con Beatriz Mur y juntos emprendieron su viaje de luna de miel a México. Sin embargo, sufrieron un dramático contratiempo, tal como él mismo ha relatado en una entrevista.

El intérprete conoce perfectamente el país, ya que ha trabajado allí. Quizás por eso eligió México como destino de su viaje de novios. Lo que no esperaba es pasar por un auténtico calvario a su llegada al país. Según ha contado, al actor lo acusaron de haber falsificado documentación para obtener su visado de trabajo en la época en la que estuvo viviendo allí y, horas después, la pareja era deportada y se quedaba sin viaje de novios.

Tal como él mismo ha declarado, en el pasado no tuvo ningún problema en el país, sino que se trató de un fallo en el visado de trabajo. Algo que ocurrió hace tiempo, aunque a él nunca le informaron: “A mí nadie me notificó nada, yo estuve trabajando allí un año y por eso fui tranquilamente. Ahora tendré que aclararlo y arreglarlo por si algún día tengo que volver, aunque no me apetece nada”, ha reconocido el actor, que remarca que nadie le informó de este tema porque para entrar en México, si se es español, no hace falta visado, a no ser que se vaya por motivos de trabajo.

Pablo ha explicado que estuvo unas horas allí, durante las cuales le sometieron a un interrogatorio y les enviaron de vuelta a España: “Una anécdota más en mi vida, poco agradable”, ha dicho. Sobre su mujer, reconoce que al principio se lo tomó muy mal, pero pudo comprobar que se trataba de un error. “Estuvo conmigo en la reunión y pudo comprobar que ni yo tenía responsabilidad, ni tenía sentido lo que nos estaba ocurriendo. Y transcendió que el problema por el que no nos dejaban entrar era un problema por la visa de trabajo de hace cinco años. Una cosa muy ridícula”, ha revelado el actor, que ahora tiene que ir a la Embajada para aclararlo todo y que no haya más problemas.

Pese al incidente, el actor está muy tranquilo: “No es nada grave, lo único que fue muy desagradable y horroroso porque perdimos los gastos de todo y hubo que rearmar una luna de miel”, ha comentado en conversación con la revista ¡Hola!. Debido precisamente a todo esto, tuvieron que replantearse su viaje de novios, y optaron por ir al Algarve y al cabo de Gata.

A pesar de que es un actor conocido en Latinoamérica, no consiguió que las autoridades le permitieran la entrada: “Yo les decía que pusiesen mi nombre en Google, pero ellos decían que yo había adjuntado documentación falsa para obtener mi permiso de trabajo hace cinco años… Absurdo. Yo, como otros actores, adjunté recortes de prensa con mis trabajos como actor para demostrar que tengo una trayectoria profesional. Me dijo el agente que me creía, pero que tenía el acceso restringido”, ha dicho.

Ahora, ya de vuelta a casa, está pensando en emprender acciones legales, sobre todo por cómo se comportaron con su mujer: “Ella sí podía haber entrado, pero, al venir conmigo, la trataron como si fuese una delincuente”, ha explicado