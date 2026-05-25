Santiago Pedraz cambia juicios por juegos infantiles en su domingo más familiar en Madrid

El juez Santiago Pedraz y su pareja, la abogada Elena Hormigos, atraviesan una de las etapas más intensas y felices de sus vidas. Lejos de los titulares relacionados con tribunales, investigaciones y largas jornadas de trabajo, la pareja ha encontrado en la rutina familiar una nueva prioridad. Desde la llegada de su hijo Jacobo, que ya tiene tres años, ambos han reorganizado completamente su día a día para centrarse en el pequeño, que se ha convertido en el auténtico protagonista de sus vidas.

Atrás quedaron aquellos fines de semana tranquilos, los almuerzos pausados y las conversaciones interminables sin horarios ni interrupciones. Ahora, la agenda de Santiago Pedraz y Elena Hormigos gira alrededor de los juegos, los paseos y la energía inagotable de un niño que está descubriendo el mundo a cada paso. Y precisamente esa felicidad cotidiana es la que quedó reflejada durante la jornada familiar en Madrid de este domingo, donde la pareja disfrutó de un relajado domingo rodeados de amigos y niños.

Las imágenes muestran a un Santiago Pedraz completamente entregado a su faceta más familiar y paternal. Vestido de manera informal, con camisa blanca y vaqueros, el magistrado se dejó ver caminando de la mano de Jacobo mientras el pequeño avanzaba curioso y entretenido por la calle. La escena refleja una naturalidad absoluta y evidencia cómo el juez disfruta de estos momentos alejados de la presión mediática y profesional. Su actitud relajada y la cercanía con su hijo demuestran que, más allá de su perfil público, vive una etapa especialmente emotiva en el ámbito personal.

Elena Hormigos, por su parte, también se mostró muy pendiente del niño durante toda la jornada. La abogada, que vive la maternidad por primera vez, apostó por un estilismo cómodo y práctico, adaptado al ritmo que exige un niño pequeño. Luciendo un ajustado vestido de punto y zapatillas deportivas, dejó claro que la prioridad era poder moverse con facilidad para seguir a Jacobo en cada una de sus aventuras.

Durante el paseo, la pareja compartió tiempo con un grupo de amigos que también acudieron acompañados de un niño, quien rápidamente se convirtió en el compañero perfecto de juegos para Jacobo. Entre carreras, risas y pequeños momentos improvisados, tanto Santiago como Elena se fueron turnando para atender a su hijo, demostrando una complicidad total en el reparto de responsabilidades.

Para Elena Hormigos, la llegada de Jacobo ha supuesto estrenarse en la maternidad, una etapa que está viviendo con enorme ilusión y entrega. En el caso de Santiago Pedraz, el pequeño es su cuarto hijo, aunque el magistrado se muestra igual de implicado y emocionado que un padre primerizo. La pareja inició su relación a finales de 2022 y, tras una historia de amor que avanzó con rapidez, decidió formar una familia juntos. Apenas unos meses después de comenzar su noviazgo anunciaron que esperaban a su primer hijo en común, Jacobo, nacido en noviembre de 2023, y en febrero de 2024 sellaron su relación con una discreta boda secreta. Su romance comenzó poco después de la mediática ruptura del juez con Esther Doña, y fue gracias a unos amigos en común como Santiago y Elena se conocieron y conectaron de inmediato, consolidando rápidamente una relación marcada por la complicidad pese a su diferencia de edad.