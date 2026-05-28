El futbolista menos conocido del Mundial se hace viral gracias a un ‘reel’: pasa de 4.715 seguidores a 750.000 en un día

Lo que empezó como una simple broma en redes sociales ha terminado convirtiendo a un futbolista prácticamente desconocido en una auténtica sensación. Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda y uno de los jugadores menos mediáticos del próximo Mundial de 2026, ha pasado de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a superar los 750.000 en solo un día gracias a un reel publicado por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido en redes como elscarso. Todo esto ha sorprendido incluso al propio futbolista, que reconoce no entender por qué sus redes sociales estaban explotando de repente hasta que dio con el vídeo que lo había cambiado todo.

Tim Payne se ha hecho viral en apenas unas horas por culpa del creador de contenido argentino, que publicó un vídeo en el que comentaba que Tim Payne era «el futbolista menos conocido del Mundial». En el reel, Valen Scarsini animaba a sus seguidores a entrar en el perfil del jugador, dejar comentarios, darle likes y seguirlo para hacerle viral antes del torneo. Lo que parecía una simple broma terminó convirtiéndose en una auténtica avalancha en las redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a seguir al defensa neozelandés y a llenar sus publicaciones de mensajes de apoyo, bromas y comentarios relacionados con el Mundial.

En cuestión de horas, el crecimiento de su cuenta se disparó hasta cifras completamente inesperadas para un jugador acostumbrado a pasar desapercibido fuera del fútbol de su país. La reacción del propio Tim Payne no tardó en hacerse viral también. El futbolista explicó que empezó a recibir cientos de notificaciones sin entender qué estaba ocurriendo y terminó enviando un mensaje privado al influencer argentino para agradecerle el apoyo. «Gracias, hermano», escribió el defensa neozelandés en un mensaje que rápidamente empezó a circular en la red.

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Tim Payne se hace viral

La situación ha provocado además un enorme interés mediático en Nueva Zelanda, donde muchos medios destacan que Tim Payne ya tiene más seguidores en Instagram que algunas de las figuras más conocidas del país, incluyendo deportistas, artistas o políticos. Este caso demuestra el enorme poder que tienen actualmente las redes sociales para cambiar la popularidad de una persona en cuestión de horas.

Hasta hace apenas unos días, el defensa era un futbolista prácticamente desconocido para la mayoría de aficionados fuera de Oceanía. A sus 32 años, juega en el Wellington Phoenix y acumula más de 50 partidos con la selección de Nueva Zelanda, aunque nunca había tenido demasiada repercusión internacional. Ahora, gracias a un simple vídeo de Instagram, se ha convertido en uno de los nombres más comentados relacionados con el Mundial incluso antes de que empiece el torneo.

Mientras tanto, Tim Payne se prepara con total normalidad junto a la selección de Nueva Zelanda. El combinado oceánico debutará frente a Irán y también compartirá grupo con Egipto y Bélgica. Sin embargo, pase lo que pase en el terreno de juego, el defensa ya puede decir que se ha convertido en uno de los nombres propios del torneo antes incluso de disputar el primer partido. Lo que parecía imposible hace apenas unos días ahora es una realidad gracias a Valen Scarsini, conocido como elscarso.