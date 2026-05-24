La Comisión Europea tan sólo menciona en una ocasión a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su informe sobre los posibles impactos de las dos directivas sobre el tabaco, pese a que este sector está compuesto por numerosas compañías familiares y estancos. Esto sucede pese a que el documento contiene 144 páginas. Así consta en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que analiza la Directiva sobre productos del tabaco, la Directiva sobre publicidad del tabaco y otras políticas relacionadas de control del tabaco en toda la Unión Europea (UE).

Fuentes del sector consultadas por OKDIARIO lamentan este hecho: «Pensar que todas las empresas que están en el sector del tabaco son grandes multinacionales es claramente un error».

En ese sentido, los afectados explican que «hay muchas empresas familiares, hay muchas empresas grandes, hay muchas empresas pequeñas y micropymes». Algo que cualquier ciudadano puede comprobar simplemente echando un ojo a los estancos.

Sin embargo, Bruselas ha pasado de soslayo sobre esta cuestión, mencionando únicamente en una ocasión a las pymes en un informe sobre los posibles impactos económicos de sus directivas.

Las pymes del sector del tabaco

Es más, esa única mención se hace gracias a las empresas, pues son ellas las que han recordado a las autoridades que los pequeños comercios son un factor importante a tener en cuenta a la hora de legislar.

«Las organizaciones y asociaciones empresariales, además de los puntos anteriores, también destacaron el impacto económico negativo que las restricciones al tabaco tienen sobre la economía, en particular sobre las pymes y las empresas familiares», asegura el informe en su página 134, casi al final.

En ese sentido, la Comisión Europea no sólo está dejando de lado a los estancos, sino, por ejemplo, a la red de pymes españolas enfocadas principalmente en el cultivo y la primera transformación de la hoja de tabaco, así como en la producción de puros, cigarritos y artículos para fumadores.

Todas ellas se van a ver directa o indirectamente afectadas por las decisiones de las autoridades europeas. En España, las comunidades autónomas de Canarias y Extremadura tienen una presencia muy importante de este sector.

Tal y como publicó este periódico, esta actividad aporta al Producto Interior Bruto (PIB) de la región extremeña más de 3.700 millones de euros. En estos momentos, la autonomía es el epicentro del cultivo de tabaco en España, concentrando más del 98% de la producción nacional y repercutiendo en el bienestar económico de alrededor de 20.000 familias.

El sector del tabaco aporta 3.750 millones de euros al PIB nacional y sostiene más de 61.500 empleos directos e indirectos en España. No obstante, en Extremadura, el sector genera un valor añadido de 70 millones de euros al año y es un vector fundamental para la cohesión social y territorial de la región.

Tanto es así que los extremeños exportan más tabaco que aceite de oliva. En 2024, el 74% del tabaco producido en la comunidad autónoma se vendió a otros países, alcanzando cerca de 80 millones de euros anuales en ventas al exterior.