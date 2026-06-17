Juan Manuel Lorente, abogado laboralista: «Te desgastan día a día para no pagarte ni un euro en el despido»

El abogado laboralista, Juan Manuel Lorente, pone el foco en una práctica que está convirtiéndose en la dinámica de algunas empresas y que perjudica gravemente a los trabajadores. Esto lo denominan «despido silencioso» una estrategia basada en el desgaste progresivo del empleado con el objetivo de que abandone su puesto de trabajo por iniciativa propia. Lorente, a través de sus redes sociales, explica que compañías determinadas realizan conductas repetidas que perjudican el bienestar psicológico del trabajador hasta provocar que presente una baja voluntaria. De esta manera, la empresa se evita asumir los costes económicos asociados a un despido.

¿Qué es el despido silencioso?

«El fenómeno del despido silencioso no suele manifestarse a través de una comunicación formal o una decisión directa de la empresa», aclara el experto. Aunque, se desarrolla de forma gradual mediante acciones cotidianas que generan frustración y desgaste emocional. Una de las prácticas más habituales sería la asignación constante de tareas poco deseadas, críticas continuadas, desvalorización del trabajo realizado o incluso situaciones de humillación delante de otros compañeros. «Van desgastando todos los días al trabajador», señala el abogado. «Si te pueden mandar algo que sabes que odias hacer, te lo hacen. Si pueden dejarte en ridículo delante de tus compañeros, también lo hacen», explica Lorente al describir este tipo de acciones.

Objetivo final: baja voluntaria

El abandono del trabajador por agotamiento mental es el principal riesgo de esta situación. Cuando esto sucede, se pierde el derecho a recibir una indemnización por despido y no se puede acceder al paro de forma inmediata. Por ello, Lorente define el resultado de esta estrategia de la siguiente forma: «La empresa consigue que te vayas sin pagarte ni un euro».

Los expertos opinan

Los expertos recomiendan que ante un posible caso de acoso laboral o presión continuada, el abogado recomienda no tomar decisiones precipitadas. Además, aconsejan que antes de presentar una baja voluntaria, se deben recopilar pruebas, documentar las situaciones que se producen en el entorno laboral y buscar asesoramiento especializado para estudiar las posibles acciones legales. Por ello, el abogado Juan Manuel Lorente, insiste en que los trabajadores cuenten con mecanismos de protección cuando existan conductas que vulneren sus derechos laborales y enfatiza en la importancia de consultar con profesionales antes de abandonar por completo su puesto de trabajo.