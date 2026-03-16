Los premios Oscar 2026 indignan a la audiencia con el ‘In Memoriam’ más polémico de su historia

El In Memoriam es siempre el momento más esperado de la gala de los Oscar, junto al premio a la Mejor película, con la diferencia de que el homenaje a los fallecidos no debe dar lugar a la sorpresa con los nombres, porque ya se sabe quiénes van a aparecer (en teoría). Pues bien, esta edición de 2026 no ha sido así, para indignación de la audiencia.

La gala de los Oscar ha recordado a los rostros de la industria que han fallecido en el periodo transcurrido entre la edición anterior, de una manera excepcional respecto a otras galas. En esta ocasión, un In Memoriam marcado por las grandes pérdidas del cine de la década de los 70.

Sin embargo, la Academia ha decidido destacar tres nombres sobre el resto, y lo ha hecho dándoles un protagonismo mucho mayor en la ceremonia, incluso otorgando más tiempo para hablar de ellos. Esas figuras fueron, son y serán tres grandes figuras del cine, pero el gesto de dar más relevancia a unos que a otros por guion -y no por aplausos espontáneos- no ha sido precisamente elegante.

Así, el momento arrancó con un discurso de Billy Crystal para centrar el homenaje en el actor y director Rob Reiner y su mujer Michele Singer. Aunque la mayoría de las críticas se las han llevado otras dos actrices que han dedicado palabras a otros dos compañeros fallecidos.

Rachel McAdams ha aparecido en el escenario con la fotografía, en pantalla, de Catherine O’Hara, a la que ha seguido una de Diane Keaton. De ambas se han mostrado escenas que su extensa carrera ha dejado para la historia, pero McAdams se centró en la protagonista de Annie Hall. Contó anécdotas de los rodajes que compartió con ella, del valor que le daba a la amistad o del amor por sus hijos, con la voz casi rota.

Tras ello, Barbra Streisand ha irrumpido en el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles, y lo ha hecho para resaltar, nuevamente, a un fallecido sobre el resto: Robert Redford. La actriz y cantante ha recordado al legendario cineasta, con el que compartió horas de rodaje en Tal como éramos, aunque no ha evitado darse cierto protagonismo a sí misma al insinuar que fue ella quien se empeñó en darle el papel de Hubbel a Redford.

«Lo rechazó porque dijo que el personaje no tenía sustancia y no servía para nada», ha contado. Luego, ha resaltado algunas cualidades del actor: «Tal como éramos es una película de amor, pero también se refiere a una época muy oscura, cuando la gente se delataba una a otra y estaba sujeta a juramentos de lealtad. Él alzó la voz por la libertad de prensa y por las nuevas voces en el cine, algunos de ellos candidatos a los Oscar». Para terminar su intervención, ha interpretado la banda sonora de Tal como éramos con la foto de Robert Redford dominando el escenario.

A todo ello se han sumado sonadas ausencias: se ha echado en falta -y mucho- a figuras tan importantes para ciertas generaciones y queridas por el público como James Van der Beek, Eric Dane o Brigitte Bardot. Por contra, junto a Robert Redford, Diane Keaton, Rob Reiner y Catherine O’Hara también se ha dado un protagonismo mayor a otros como Val Kilmer o Robert Duvall.