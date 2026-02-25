No es secreto un golpe de Estado, pero sí el golpe mortal de un tren

Cualquiera diría que este Gobierno clasifica y desclasifica documentos secretos según su propio interés y conveniencia, porque -ironías del destino- a la vez que desclasificaba los papeles del golpe de Estado del 23F declaraba «documentación de carácter reservado» el acta que demostraría que la soldadura de Adamuz que provocó la tragedia con 46 muertos superó la revisión clave, la auscultación por ultrasonidos, la prueba que permite detectar microrroturas y que el Ministerio de Transportes todavía no ha revelado.

Fue el pasado 23 de enero cuando el ministro Óscar Puente, en su comparecencia ante los medios, mostró un documento en el que se detallaban las pruebas realizadas en el tramo siniestrado, Guadalmez-Córdoba. En concreto, en el punto kilométrico 318+681, donde aconteció el trágico siniestro entre el Iryo y el Alvia.

Según esa documentación, la «última inspección» por ultrasonidos a la soldadura se realizó «durante su construcción», el 25 de junio de 2025, prueba que se dio por «aceptada», aunque el acta nunca se ha mostrado públicamente. El documento contiene información reveladora sobre el estado de la soldadura, pero el Gobierno se niega a hacerla pública, pese –o precisamente por eso– a que es clave para determinar los motivos del siniestro.

OKDIARIO se dirigió a Adif para solicitar, en concreto, «el acta de la inspección por ultrasonidos a la soldadura del tramo Guadalmez-Córdoba que se investiga como causa posible del siniestro del pasado 18 de enero», pero el administrador estatal aporta únicamente el dossier ya conocido, en el que no figura el acta solicitada, alegando que «quedan excluidos el resto de los documentos técnicos vinculados a la investigación del accidente».

Dice el Gobierno que desclasifica los papeles del 23-F para «frenar los bulos de la extrema derecha», pero declara secretos los documentos sobre la soldadura de Adamuz, ¿para frenar también los bulos de la extrema derecha? Qué cruel paradoja: ya no es secreto un golpe de Estado de hace 45 años pero sí el golpe mortal de un tren de hace poco más de un mes.