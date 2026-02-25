Esperpento en la Sanidad de Page: a un paciente le dan cita preferente para diciembre de 2027 y le piden puntualidad

Castilla-La Mancha tiene una de las listas de espera en Sanidad más amplias de toda España, ocupa el sexto puesto del ranking nacional. El Gobierno que dirige el socialista Emiliano García-Page, lejos de poner solución a la gestión sanitaria, reporta casos de pacientes con carácter «preferente» que son convocados a una primera cita con su médico en 22 meses, a la que se les pide encima que sean «muy puntuales».

Este ha sido el caso de Esteban -nombre ficticio-. Según el informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, fechado el pasado 24 de febrero, puede leerse que el hombre de 65 años presenta una bursitis olecraniana recidivante, es decir, una inflamación de la parte posterior del codo. Una dolencia común que provoca dolor e hinchazón en el brazo que no deja de ser un microtraumatismo repetitivo producido, en su caso, por el roce continuo con una superficie rígida.

Tal y como refleja el documento, su médico de cabecera le tramitó ese mismo día una cita con el servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario de Toledo. En el apartado en el que debía especificar el «tipo de consulta» de su paciente, el doctor señaló que su cita tendría carácter de «PREFERENTE», en mayúsculas. Es decir, según el informe, la consulta de Esteban con el especialista sería prioritaria. Ello, habida cuenta de que una cita con preferencia es así por razón de ser tratada en el menor tiempo posible, es decir, en un plazo de entre 7 y 15 días.

La sorpresa llega justo en el momento en que recibe una carta con el justificante de su volante en el que aparece la fecha de su citología con el especialista. Según puede leerse en el documento, Esteban ha sido citado para el jueves 2 de diciembre de 2027. Es decir, dentro de 669 días. O lo que es lo mismo, el paciente cuya dolencia puede degenerar en una enfermedad crónica de no ser tratada de manera «preferente», no vería al médico especialista en el área de traumatología hasta dentro de 22 meses.

Lo más llamativo del caso de Esteban no es sólo el tiempo que tiene que esperar -699 días- hasta que un especialista pueda tratarle su dolencia del codo que, de resultar infecciosa, podría incluso hasta llegar a ser grave. La situación, lejos de ser una ocurrencia desafortunada administrativa, se encuentra precisamente en el apartado que reza «Indicaciones» para los pacientes, ubicado en la segunda página del documento que recibe el paciente.

En el documento se indica que deberá personarse en la consulta a las 10:06 horas de la mañana del día señalado de diciembre. Pero es más, se remarca incluso en negrita que «sea muy puntual» a la cita a la que, contra todo, tiene que acudir casi dos años más tarde de que su médico le hubiera solicitado una cita «preferente» con el especialista en traumatología. Para más inri, se indica también en letra negrita que «no acuda antes de la hora indicada» a la citología. Y «si presenta síntomas infecciosos», 22 meses después de consultar con su médico de cabecera que le ha tramitado la visita al traumatólogo, le recomiendan que «vuelva a contactar con su médico de familia».

Lo cierto es que a nivel nacional el servicio de traumatología es una de las especialidades que registran el porcentaje más alto de listas de espera: alrededor de 114 días de media. Aunque en el caso de la región manchega, segunda de las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE y donde la Sanidad está, al igual que el resto, transferida a la gestión autonómica, la situación puede demorarse, según el caso que se refleja en este periódico, de hasta 669 días.

No obstante, este caso concreto del Hospital Universitario de Toledo es tan sólo una excepción. Según el último informe recogido por el servicio de salud regional, la lista de espera para los pacientes que en este centro sanitario requieran de un experto en la especialidad de traumatología es, de media, de 43,98 días. Pero todavía hay otros centros que reportan cifras aún mayores. En el caso del Hospital de Albacete y el Hospital de Nuestra Señora del Prado (Talavera de la Reina), la lista de espera para poder ver a un traumatólogo alcanza los 126,67 y los 125,09 días de lista de espera, respectivamente.