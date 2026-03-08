F1 en directo online | Carrera del GP de Fórmula 1 de Australia hoy en vivo: resultado, dónde verla y cómo va
Sigue en directo la primera carrera del año del Mundial de F1 en Melbourne
¿Cómo van Fernando Alonso y Carlos Sainz en la carrera de hoy del GP de Australia de F1? Todos los resultados en directo
Este domingo es uno de los días más esperados de cada año en el mundo del deporte. La primera carrera de Fórmula 1 siempre es un gran atractivo y en OKDIARIO te vamos a contar vuelta a vuelta la cita inaugural del Mundial 2026 en el Gran Premio de Australia con toda la previa desde las 4:15 horas. Habrá que madrugar, otra vez, para ver de qué son capaces los pilotos españoles y descubrir si George Russell no se pone nervioso y mantiene la pole hasta la victoria.
La nueva F1 nos dejó en la clasificación de este sábado varias pistas de cómo puede desarrollarse esta temporada. La principal es que el dominio de Mercedes es una realidad y la escudería alemana no esperó, firmando un doblete en la primera fila de la parrilla ya en Melbourne. Russell saldrá primero, con su compañero Kimi Antonelli, al que sacó casi tres décimas, justo por detrás.
La diferencia con el resto de equipos es abismal, ya que el tercer clasificado, Isack Hadjar, se quedó a más de siete décimas de Russell. El nuevo compañero de Max Verstappen, que sufrió un accidente y saldrá penúltimo, en Red Bull es la primera alternativa a Mercedes, aunque le seguirán de cerca Charles Leclerc con el Ferrari y su gran potencia en las salidas, los McLaren, con Oscar Piastri por delante del campeón del mundo, Lando Norris, y Lewis Hamilton desde la séptima posición.
Fernando Alonso acarició la Q2, pero una vuelta mejor de Franco Colapinto en el último minuto de la Q1 se lo impidió. El argentino será el primer rival del asturiano, que, además de defenderse de los Cadillac, Verstappen, Carlos Sainz y su compañero, Lance Stroll, tendrá que estar pendiente de la radio en el caso probable de retirar el coche, como él mismo asumió tras la sesión del sábado.
Dónde ver la carrera del GP de Australia
Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de F1 de forma íntegra, lo que significa que hablamos de los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios. Este GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero hay que destacar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por televisión lo que ocurra en el circuito Albert Park.
36/58
Alonso se vuelve a retirar y Sainz 15º…
Le tocan el alerón al español porque así no se podía seguir y pierde bastante tiempo. Tocará volver a remontar para ilusionarse con los puntos. Ahora va con medios. Por arriba, Norris se defendió de Verstappen, su peor pesadilla, yéndose a boxes. El holandés está quinto, pero hará otra parada más tarde.
35/58
Doble parada de Williams
Durante una fugaz bandera amarilla por el desprendimiento de un objeto del Cadillac de Checo. Recordamos: Russell sigue liderando con Antonelli segundo y los Ferrari detrás. Los Mercedes van a dos paradas, por lo que habrá jarana hasta el final.
32/58
Albon pasa a Sainz y Alonso vuelve a pista
Carlos ya está decimotercero por culpa de ese descenso de velocidad por los daños. Alonso ha vuelto a pista con parafina y todo para rodar más vueltas, mientras que Stroll superó hace unos minutos el ‘récord’ de Aston Martin esta temporada en una sóla jornada.
29/58
Hamilton en boxes
Russell, nuevo líder, ya le estaba pisando los talones a su ex compañero y Ferrari cierra la primera ventana de paradas… y única para ellos por su estrategia. Mercedes sí irá a dos como acaba de desvelar Russell por radio.
27/58
¡Problemas para Sainz!
Increíble la mala suerte con los hispanos. Ahora Carlos sufre daños en el Williams, concretamente en una de las ruedas y en el alerón delantero. Recordemos que el madrileño ya hizo la parada en la vuelta 13 como casi todos tras el abandono de Hadjar.
26/58
¡Para Leclerc!
El monegasco es el primero de los Ferrari en entrar a boxes y Hamilton pasa a liderar la carrera con menos de un segundo y medio de ventaja sobre Russell, que viene pisando fuerte.
23/58
¡Sainz ya está duodécimo!
Gran remontada del español, con ayuda de los cinco abandonos, pero sacándole un gran ritmo al Williams desde que calzó los neumáticos duros.
18/58
¡Adiós a Bottas!
El quinto abandono en 18 vueltas. Se detiene el Cadillac del finlandés y vuelve a salir el coche de seguridad virtual. Los Ferrari siguen en pista liderando la carrera con los Mercedes ya a cinco segundos. Oportunidad de oro para los de rojo tras las cero victorias de 2025.
16/58
Una buena noticia
Sainz va decimotercero, mejorando progresivamente los tiempos y cerca de los puntos. Por delante, Albon, Gasly y Ocon si quiere estrenar su casillero en la primera carrera después de ni siquiera correr en la clasificación.
15/58
Alonso abandona…
Ni 15 vueltas ha aguantado en pista el Aston Martin del asturiano, que se ha visto obligado a retirarlo tras la lenta parada en boxes. Pero Alonso siempre nos regala algo y este domingo nos ha brindado esa brutal salida en la que se zampó a siete coches de golpe para situarse décimo provisionalmente. Esta es la única radio desde el equipo inglés que hemos podido escuchar: «Hay un problema en el coche».
13/58
Desfile hacia boxes
También Alonso, al que le hacen una parada eterna, y Sainz para colocar los duros. Los Ferrari siguen en pista, estrategia arriesgada, y los Mercedes entran.
12/58
¡Hadjar se para!
¡Bandera amarilla! ¡El motor Red Bull está echando humo! Sólo 12 vueltas hasta ver caer la primera unidad de potencia. Mala suerte para el francés en su primera carrera con la escudería austriaca cuando iba cuarto. Verstappen ha olido la sangre y ya va sexto.
11/58
¡Sanción a Colapinto!
El argentino está obligado a hacer stop and go en su próxima parada por adelantarse en la salida.
Aprovechamos para recordar la situación de carrera: Leclerc lidera con Russell, Hamilton y Antonelli en fila de un segundo. El siguiente es Hadjar, con el debutante Lindblad y el campeón del mundo Norris por detrás. Verstappen ya es noveno, con Sainz aún decimocuarto y Alonso decimosexto, ambos con gomas blandas.
9/58
¡Russell roza el accidente!
Llega con todo el británico, Leclerc le abre la puerta, pero malgasta la energía con un patinazo que además reengancha a un Hamilton que está en la pelea. Vibrante duelo a tres entre los Ferrari y Russell y cuidado que Antonelli llega.
8/58
¡Otro intercambio y Leclerc sigue líder!
Lo mismo de antes. Adelantamientos de gestión energética. Russell se volvía a poner en cabeza, pero duró pocos segundos hasta que Leclerc le ha vuelto a atacar. El monegasco quiere fugarse pero hay poca escapatoria.
7/58
Ojo a la animalada de Alonso
Vean la espectacular cadena de adelantamientos del asturiano en los primeros metros. Ahora está decimosexto y Sainz decimocuarto.
6/58
Alonso cae al 13º y Verstappen va en avión
Lo que se esperaba, tremenda cabalgada de Verstappen desde la antepenúltima posición. Ya es decimosegundo tras superar a un Alonso que había adelantado ¡siete puestos! en la salida. Sainz está decimoquinto.
4/58
¡Qué duelo Leclerc-Russell!
¡Aquí vemos la era de la energía en acción! Russell se la devuelve a Leclerc y el monegasco rápidamente se vuelve a poner en cabeza, agotando la batería. Situación favorable para Hamilton, que llega con toda la carga desde atrás.
1/58
¡Leclerc primero y Alonso décimo!
¡Espectacular salida en el GP de Australia! Ferrari venía avisando con su potencia en las salidas y el monegasco se acaba de poner líder de la carrera por delante de Russell. Fatal Antonelli, que cae hasta el séptimo y Hamilton se aúpa hasta el tercero. Lo que os interesa: ¡Fernando Alonso está decimo y Carlos Sainz decimotercero!
¡Esto empieza en nada!
Veremos cómo son las salidas desde este año. Todos colocados. ¡Se pone en marcha el Mundial!
Alonso y Sainz salen con blandos
Esa es la elección de neumáticos de Aston Martin para el asturiano después de que en clasificación no fuesen excesivamente mal de ritmo, como el propio piloto reconoció. Stroll lo hace con medios desde la última posición. Sainz, con el mismo compuesto que Fernando.
¡Piastri no toma la salida!
Drama total. El australiano se pierde el GP de su país. McLaren sigue reparando su monoplaza, totalmente destrozado por ese accidente en la vuelta de instalación. Las gradas, sobre todo los niños, lloran la ausencia de su piloto en la carrera de casa. Hülkenberg tampoco forma parte de la parrilla, ya que saldrá desde el pit lane.
¿Qué esperar de Alonso y Sainz?
Los españoles o, mejor dicho, sus equipos no nos han dado muchos motivos para ilusionarnos… Por lo que hoy firmamos que Alonso termine la carrera ante los problemas de fiabilidad de motor Honda del Aston Martin y que Sainz remonte algunas posiciones y se acerque a los puntos con el Williams.
Dudas con la nueva F1
Al margen de lo que pueda ocurrir en la carrera de este domingo, ha habido bastantes críticas tras ver el nuevo reglamento en acción durante la clasificación de ayer.
A nadie le gustaría un campeonato tan desigual como lo que se vio con la primera posición de Russell, siete décimas más rápido que el coche del siguiente equipo que no es Mercedes.
Una pole un segundo y medio más lenta que la de la temporada pasada, en cierre de reglamento, pero siete décimas más alta comparada con la de 2022, año en el que se estrenaba la era suelo… ¿Y ustedes qué piensan?
¡Accidente de Piastri en la vuelta de instalación!
¡Increíble! El australiano, tercero del último Mundial, se va contra el muro cuando pilotaba a pocas revoluciones para situar su coche en el quinto puesto de la parrilla.
Cuál es la próxima carrera de F1
El calendario del Mundial de F1 tiene preparadas grandes sorpresas para los próximos fines de semana. Sin ir más lejos el próximo domingo 15 de marzo podremos disfrutar de la carrera del GP de China, que aunque también será temprano, arrancará a las 8:00 horas.
Los problemas con Honda no frenan a Fernando Alonso
El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, no se rinde ante las adversidades y sigue empeñado en hacer historia en la Fórmula 1. A pesar de los contratiempos con su monoplaza, Alonso aseguró después de la clasificación en Australia que a pesar de no haber hecho muchos cambios en el coche el resultado en la qualy fue mejor de lo esperado, lo que lleva a pensar que «el potencial es enorme».
Resultados de la clasificación y parrilla de salida de la F1 hoy
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Isack Hadjar
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hülkenberg
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Alex Albon
- Franco Colapinto
- Fernando Alonso
- Checo Pérez
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Carlos Sainz
- Lance Stroll
A qué hora es la F1 hoy
La carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 2026 comenzará a partir de las 5:00 horas en España. Es decir, queda menos de una hora para que el semáforo se apague y los coches comiencen a rodar por el circuito Albert Park en Merlbourne.
¡Bienvenidos!
¡Buenos días a todos! Otro madrugón para cerrar el primer fin de semana de F1 a lo grande con la carrera del GP de Australia. Vayan pasando para disfrutar de la previa porque en 45 minutos les contaremos la actuación de Fernando Alonso y Carlos Sainz en busca de la remontada y la posible victoria de George Russell. ¡Vamos allá!
38/58
Stroll abandona
El canadiense retira el otro Aston Martin, que aguantó 38 vueltas en carrera. Progresión, sí, pero esto nos sabe a muy poco. Habrá que ver en China como se desempeña Alonso con el primer fin de semana a sprint de la temporada.