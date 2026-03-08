F1 en directo online | Carrera del GP de Fórmula 1 de Australia hoy en vivo: resultado, dónde verla y cómo va

Este domingo es uno de los días más esperados de cada año en el mundo del deporte. La primera carrera de Fórmula 1 siempre es un gran atractivo y en OKDIARIO te vamos a contar vuelta a vuelta la cita inaugural del Mundial 2026 en el Gran Premio de Australia con toda la previa desde las 4:15 horas. Habrá que madrugar, otra vez, para ver de qué son capaces los pilotos españoles y descubrir si George Russell no se pone nervioso y mantiene la pole hasta la victoria.

La nueva F1 nos dejó en la clasificación de este sábado varias pistas de cómo puede desarrollarse esta temporada. La principal es que el dominio de Mercedes es una realidad y la escudería alemana no esperó, firmando un doblete en la primera fila de la parrilla ya en Melbourne. Russell saldrá primero, con su compañero Kimi Antonelli, al que sacó casi tres décimas, justo por detrás.

La diferencia con el resto de equipos es abismal, ya que el tercer clasificado, Isack Hadjar, se quedó a más de siete décimas de Russell. El nuevo compañero de Max Verstappen, que sufrió un accidente y saldrá penúltimo, en Red Bull es la primera alternativa a Mercedes, aunque le seguirán de cerca Charles Leclerc con el Ferrari y su gran potencia en las salidas, los McLaren, con Oscar Piastri por delante del campeón del mundo, Lando Norris, y Lewis Hamilton desde la séptima posición.

Fernando Alonso acarició la Q2, pero una vuelta mejor de Franco Colapinto en el último minuto de la Q1 se lo impidió. El argentino será el primer rival del asturiano, que, además de defenderse de los Cadillac, Verstappen, Carlos Sainz y su compañero, Lance Stroll, tendrá que estar pendiente de la radio en el caso probable de retirar el coche, como él mismo asumió tras la sesión del sábado.

Dónde ver la carrera del GP de Australia

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en el Mundial de F1 de forma íntegra, lo que significa que hablamos de los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y Grandes Premios. Este GP de Australia se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas, pero hay que destacar que es de pago, por lo que no se podrá ver gratis por televisión lo que ocurra en el circuito Albert Park.