La reflexión de ‘El Principito’ sobre el amor: «Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso»

Hay un momento en el capítulo VII de El Principito en el que Antoine de Saint-Exupéry para el relato en seco. El narrador está en mitad del desierto intentando reparar su avión averiado, con el agua acabándose y la muerte rondando, cuando el pequeño príncipe le interrumpe con una pregunta que, en apariencia, no podría ser más inoportuna: «Si un cordero se come los arbustos, ¿se comerá también las flores?».

Lo que sigue es uno de los intercambios más intensos del libro, y culmina con una frase que lleva más de ochenta años sin perder un gramo de su peso: «Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que la mire para ser dichoso». El contexto lo es todo.

El principito no lanza esta reflexión como una declaración poética en calma. La dice pálido de rabia, casi llorando, después de que el narrador haya despachado con indiferencia su angustia por la rosa que dejó sola en su planeta. Toda la fuerza emocional de la escena reside en ese contraste: el adulto que no entiende por qué importa una flor, y el niño que sabe, con una claridad que duele, que perder esa flor equivaldría a que todas las estrellas se apagaran de golpe.

Lo que Saint-Exupéry propone en esa frase es, si se piensa despacio, bastante revolucionario. La felicidad que describe no depende del contacto, ni de la posesión, ni siquiera de la cercanía. Depende únicamente de saber que algo único existe en algún lugar del universo. «Mi flor está allí, en alguna parte», dice el principito como continuación natural de la idea. No hace falta tenerla delante. Basta con que sea real. Basta con que siga existiendo.

En el fondo, la frase habla de algo que cualquier persona que haya querido de verdad reconoce sin necesidad de que se lo expliquen: la felicidad silenciosa de saber que alguien está en el mundo. No el amor como posesión ni como dependencia, sino como un tipo de alegría que simplemente coexiste con la vida cotidiana. Uno puede estar arreglando un motor averiado en el desierto, agotado y con sed, y aun así sentir algo parecido a la dicha si sabe que al otro lado del mundo, en alguna parte, su flor sigue estando.

Esta idea tiene además una lectura que se vuelve más evidente con los años: la frase también habla de pérdida y de distancia. El principito ama a su rosa desde lejos, separado de ella por millones de kilómetros de espacio. La amenaza del cordero no es abstracta: es real y concreta. Y sin embargo, mientras ella exista, la contemplación del cielo nocturno es suficiente para encontrar algo parecido a la paz. Es una de las pocas definiciones del amor que no necesita de reciprocidad para funcionar, que no exige presencia ni respuesta. Solo existencia.

Saint-Exupéry escribió El Principito en 1942, exiliado en Nueva York, lejos de su país ocupado por los nazis y con la certeza de que volvería a combatir. Murió dos años después durante una misión de reconocimiento aéreo sobre el Mediterráneo, sin que su cuerpo fuera encontrado jamás. Resulta difícil no leer la frase con ese peso encima: la de un hombre que sabía lo que era amar algo único que podría desaparecer en cualquier momento, y que eligió escribir que eso, en sí mismo, bastaba para ser dichoso.

Pocas frases de la literatura universal resisten tan bien ese escrutinio. Esta es una de ellas.