Ni restaurante ni precio desorbitado: la ensalada de bogavante que los cocineros más exigentes preparan en casa y queda perfecta

La ensalada de bogavante que los cocineros más exigentes preparan en casa y quedará perfecta, puede convertirse en la mejor opción posible para descubrir una comida casera de lujo sin pagar un precio desorbitado. Cada vez más, nos damos cuenta de la importancia de comer bien en casa, de tal forma que tenemos que empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Este tipo de ensaladas puede acabar siendo la excusa perfecta para probar un ingrediente espectacular.

Será el momento de empezar a poner en práctica determinados elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Una delicia que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera muy diferente. Trabajar con una materia prima como un buen bogavante puede ser una manera de descubrir un marisco que destaca y que nos dará lo mejor de sí mismo. Es hora de aprovechar al máximo este tipo de ingredientes que en estas fechas podemos empezar a trabajar mucho mejor.

Ni precio desorbitado ni de restaurante

Los restaurantes tienen en su carta esos manjares que quizás hasta ahora nadie hubiera ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que puede darnos más de una sorpresa, en especial, en estos tiempos en los que necesitamos un ingrediente especial.

Solemos salir de casa en busca de aquello que no encontramos en ella. Esos platos que pueden ser complicados o que no tienen ese punto especial que buscamos. Sin duda alguna, son una manera de ver en ellos, esa forma de cocinar que, sin duda alguna, deberemos poner en práctica en estos días.

Será el momento de sumergirnos de lleno, en una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos darán ese plus de buenas sensaciones que buscamos. Vamos a descubrir la esencia de unas recetas de esas que impresionan y que pueden darnos lo que necesitamos y más.

Un ingrediente tan especial como el bogavante, no tiene porque se complicado de cocinar, sino todo lo contrario. Podemos aprender a cocinar esta delicia y servirlo con una elaboración de lo más especial, con una mezcla de ingredientes esenciales.

Queda perfecta esta ensalada de bogavante

Podemos crear una ensalada de bogavante que puede acabar siendo la mejor opción posible para estos días en los que necesitamos un plus de buenas sensaciones. Si estás pensando en descubrir la esencia de una receta de esas que destacan, esta receta te ayudará a crear el plato ideal para hacer en casa, como si fueras un cocinero profesional de restaurante.

Ingredientes:

Dos bogavantes (deben pesar un kilo y medio aproximadamente)

Hojas de lechuga y de rúcula

Dos huevos

150 ml de aceite vegetal

Nueces picadas

Zumo de media naranja y ralladura de la piel

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar ensalada de bogavante:

Poner a calentar agua en una cacerola grande. Añadir sal. Cuando el agua hierva, introducir los bogavantes en la cacerola. Cuando el agua hierva nuevamente, dejar en el fuego durante 12 minutos. Pasado ese tiempo, sacar los bogavantes y ponerlos en un recipiente con agua fría. Preparar una mayonesa. Ir batiendo el aceite, una yema de huevo, un huevo entero y una pizca de sal; el aceite se puede ir echando a chorro fino y batir a mano, o bien mezclar todo y realizar la mayonesa con batidora. Extraer el coral de las cabezas de los bogavantes. Agregar en la licuadora con el zumo de la media naranja y volver a mezclar. Reservar en un recipiente en la nevera. Sacar la carne de la cola y las patas del bogavante, tal como se hace con los langostinos. Cortar la carne del marisco en rodajas. Lavar bien las lechugas y la rúcula. Poner algunas hojas en platos, aderezando con la mayonesa. Servir trozos de carne de bogavante y adornar con ralladura de naranja y las nueces picadas. Se puede agregar una pata limpia en cada plato de la ensalada de bogavante para hacerla más atractiva.

Puedes servirla con una deliciosa salsa rosa casera o con una simple mayonesa fácil de preparar. La esencia de esta receta consiste en darle el protagonismo que se merece este marisco que no sólo queda delicioso en un buen arroz, sino que podemos cocinarlo en esta receta en estado puro.

Cuando tenemos una buena materia prima, el resultado de esta receta puede ser una auténtica joya. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ella, con un buen básico que estará de vicio y nos proporcionará más de una alegría.