Bogavante a la plancha con Arguiñano: una receta gourmet fácil

El bogavante tiene ese aire de lujo que nos recuerda a cenas especiales y celebraciones en familia. Sin embargo, no hace falta esperar a Navidad para disfrutarlo: con un poco de maña, y siguiendo los trucos de Arguiñano, puedes preparar un bogavante a la plancha en casa en cuestión de minutos. Lo bueno es que no necesitas grandes salsas ni técnicas complicadas: el propio marisco ya trae el sabor, nosotros solo tenemos que respetarlo.

Ingredientes para 2 personas

1 bogavante fresco (de entre 800 g y 1 kg)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (unos 30 ml)

2 dientes de ajo

1 ramita de perejil fresco

1 limón (para exprimir justo al final)

Sal gruesa y pimienta negra al gusto

Cómo se hace paso a paso

Preparar el bogavante. Aquí no hay atajos: lo mejor es comprarlo vivo. Sí, da respeto, pero la diferencia en sabor es abismal. Colócalo sobre una tabla, con el vientre hacia arriba, y con un cuchillo firme corta la cabeza primero y después divide el cuerpo en dos mitades a lo largo. Retira la bolsita de arena que está en la cabeza y la tripa oscura del lomo. El resto se aprovecha, incluidas las pinzas, que son puro tesoro. Encender la plancha. Pon una plancha grande (o una sartén amplia, si no tienes) a fuego fuerte. Es clave que esté bien caliente antes de poner el bogavante: de esa forma, la carne se sella rápido y queda jugosa. Hacer el aliño. Mientras la plancha calienta, prepara en un mortero un majado con los ajos, un poco de sal y el perejil. Añade el aceite y mezcla bien. Es un aliño sencillo, pero créeme: funciona como un perfume para el bogavante. Cocinar el bogavante. Coloca las mitades con la carne hacia abajo. Bastan 2-3 minutos para que cojan un color dorado precioso. Después, dales la vuelta y cocínalos por el caparazón otros 4 minutos. Ve pincelando con el aceite de ajo y perejil para que no se resequen. Las pinzas, al ser más gruesas, pueden necesitar un minuto extra; si quieres, rómpelas un poco antes de ponerlas en la plancha y se harán mejor. Emplatado final. Sirve el bogavante inmediatamente, con unas gotas de limón recién exprimido y una pizca de sal gruesa por encima. No hace falta más. Si quieres acompañarlo, unas patatas asadas o una ensalada verde son opciones ligeras que no le roban protagonismo.

Consejos que marcan la diferencia

No te pases con la cocción : el bogavante es delicado, mejor quedarse corto que pasarse.

: el bogavante es delicado, mejor quedarse corto que pasarse. Si compras uno congelado, descongélalo despacio en la nevera, nada de microondas ni agua caliente.

Para quienes disfrutan de un toque picante , una pizca de cayena en el aliño le da chispa. Incluso un poco de alioli.

, una pizca de cayena en el aliño le da chispa. Incluso un poco de alioli. Y como maridaje, un vino blanco bien frío o un cava ligero hacen magia con este plato.

Las setas serán un acompañante de lujo.

Calorías aproximadas

Cálculo para la receta completa (2 personas):

Bogavante (1 kg): ~890 kcal

Aceite de oliva (30 ml): ~270 kcal

Ajo, perejil y limón: ~20 kcal

Total: 1.180 kcal aprox.

Por ración: ~590 kcal.

Un plato con aire festivo, pero muy equilibrado: proteínas de alta calidad, minerales y poquísima grasa, salvo la que aporta el aceite de oliva (que encima es saludable).

Conclusión

El bogavante a la plancha con Arguiñano es la prueba de que la cocina gourmet no tiene por qué asustar. En apenas diez minutos de preparación puedes llevar a la mesa un plato elegante y lleno de sabor.