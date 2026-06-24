5 vestidos largos en rebajas en Mango por menos de 30 euros: elegantes, cómodos y perfectos para la oficina

Las rebajas de verano de Mango ya están en marcha y aunque no para toda su colección de verano, sino que a lo largo de los próximos días veremos como muchas más prendas se suman a las que ya tienen descuento, en su web podemos encontrar ahora vestidos largos que tienen precios incluso por menos de 30 euros y que son perfectos para conseguir looks elegantes a la par que frescos y cómodos para ir a la oficina en estos primeros días de verano y antes de que lleguen las vacaciones. Vestidos que además siguen algunas de las últimas tendencias de la temporada.

Sabemos que estampados como el de flores no pueden faltar este verano de 2026, al igual que los vestidos que tienen diseños cruzados, o los que tienen diseño evasé y todo eso, y más, podemos encontrarlo en la colección actual de verano de Mango que además está rebajada. De este modo, hemos hecho una selección y si lo que deseas es ir a la última pero sin gastar demasiado, toma nota porque estos cinco vestidos largos que ahora te presentamos ya están arrasando así que será mejor que vayas a por ellos si alguno te gusta antes de que se agoten en estas rebajas de verano de 2026.

5 vestidos largos en rebajas en Mango por menos de 30 euros

Los vestidos largos son sin duda los más elegantes, y también los más versátiles, ya que en verano no hay nada como elegir modelos que sean frescos, con tejidos como el lino y que sirvan para ir a la oficina, y al salir, sean también el tipo de vestido perfecto para un tardeo con amigos, una cena en una terraza con tu pareja o incluso para ir a un concierto. Y si nos damos una vuelta por las rebajas de verano 2026 de Mango, estos son sin duda, los cinco diseños con los que la firma está triunfando estos días. ¡No los puedes dejar escapar!.

Vestido de lino con diseño cruzado

Comenzamos con este modelo que es mezcla de lino y algodón, muy fresco, y que resulta que tiene un diseño bastante básico a la par que elegante. En color vainilla (aunque también está de color chocolate pero este sin rebaja), es de tirantes anchos, con cuello redondo y detalle cruzado en la falda pero además tiene lazo ajustable por si quieres llevarlo más o menos suelto. Es ideal para la oficina y luego, esos planes o compromisos que tengas cuando salgas. Se vende a un precio 39,99 euros pero en reabajas, y con 25% de de descuento se queda en 29,99 euros.

Vestido con estampado floral

Este otro modelo tiene un diseño, color y estampado que nunca falla en verano. Seguro que en años anteriores has visto modelos similares ya que Mango siempre apuesta por lanzar vestidos así, que son cómodos, resultan elegantes y tienen un estampado que es todo un acierto en verano. En este caso es un modelo con tejido de punto fino, cuello de pico y manga corta. El precio es de 25,99 euros, pero con su 23% de descuento ya lo tienes por 19,99 euros. Date prisa si te gusta porque algunas tallas comienzan a estar agotadas.

Vestido estampado con diseño camisero

Otro modelo que es todo un acierto para ir a trabajar estos días de verano si lo que buscas es un vestido largo pero cómodo. En este caso se trata de un modelo de diseño camisero, que es tendencia este año, con estampado de aire animal print, botones delante, pero además con cinturón tipo lazo. Es de viscosa y cuesta 39,99 euros, pero con su rebaja del 25% de descuento se queda en 29,99 euros.

Vestido en dos colores y sin mangas

Si quieres algo todavía más fresco, este vestido de las rebajas de verano de Mango 2026 es perfecto. Se presenta en dos colores, blanco por delante y negro por detrás, pero además es satinado, lo que le suma elegancia. Es entallado aunque el tejido es elástico (lleva elastano aunque es de poliéster en el 98 % de su composición) y cuesta 39,99 euros, aunque con el descuento del 25% lo puedes comprar por 29,99 euros.

Vestido evasé con fruncido

Y por último, un modelo que es el más elegante de todos. Puede servirte para un evento pero también es ideal para la oficina y en concreto, para esos días en los que quieras ir especialmente guapa. Tiene corte evasé que es perfecto para el verano, pero además tiene un pequeño fruncido en el lateral que le hace diferenciarse de modelos similares. Mango explica que es de su colección de fiesta pero sabemos que es perfecto también para ir a trabajar, además toma nota porque este modelos sólo lo venden en la web o a través de la app, es decir, no lo tienes en tienda física. Es de poliéster y cuesta 39,99 euros pero tiene ahora 25% de descuento de modo que se queda en 29,99 euros.