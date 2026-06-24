La Ley de Propiedad Horizontal dice que si un vecino no paga la comunidad pero usa la piscina, puedes apelar al artículo 21.1

Con el calor, la piscina deja de ser un extra y pasa a ser casi lo más importante de una urbanización. Es donde se reúne la gente, donde los niños pasan la tarde de verano y donde, al final, más se nota si la convivencia funciona o no tanto, pero claro puede darse el caso de que algún vecino tenga una deuda con la comunidad y no sabe que la Ley de Propiedad Horizontal señala que sería posible que se quede sin ese uso de un bien común, en este caso, la piscina.

Ahora que estamos en verano, puede ser una situación que perfectamente se puede dar en muchas comunidades de vecinos. Uno de ellos no paga los recibos mensuales de comunidad, con el descontento de los demás, que ven como solución el que no se beneficie de cosas como la piscina, pero ¿es este posible? El artículo 21.1 de la Ley de Propiedad Horizontal tiene la respuesta.

Si un vecino no paga la comunidad pero usa la piscina, puedes apelar al artículo 21.1

A veces se da por hecho que, por vivir en la comunidad, todo el mundo puede usar la piscina sin más. Pero en realidad no es exactamente así ya que se trata de un elemento común, del mismo modo que puede serlo una pista deportiva o una zona infantil. Y como cualquier espacio compartido, tiene normas para evitar problemas.

Pero hay algo más que muchas veces se pasa por alto y es que el uso de esos espacios está vinculado también a cumplir con las obligaciones como propietario o inquilino. Y ahí es donde empiezan los matices ya que no es lo mismo alguien que está al día que alguien que lleva meses sin pagar.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal en estos casos

Cuando surgen estas situaciones, la referencia siempre es la Ley de Propiedad Horizontal, que es la que regula la convivencia en este tipo de comunidades. En concreto, hay un artículo que suele aparecer en cuanto hay vecinos morosos: el 21.1. No es especialmente conocido, pero es bastante claro en lo que permite.

Lo que viene a decir es que la comunidad puede tomar medidas mientras exista una deuda. No habla sólo de reclamar el dinero, sino también de aplicar ciertas restricciones, y entre las opciones aparece la de limitar el uso de servicios o instalaciones comunes. Es decir, que si la comunidad lo acuerda, un vecino que no paga podría quedarse sin usar la piscina durante ese tiempo.

La comunidad tiene que decidirlo

Aquí está uno de los puntos clave ya que no basta con que alguien lo proponga o con que haya malestar. Tiene que aprobarse en junta, es decir, se plantea el tema, se vota y, si hay acuerdo, se aplica. Sin ese paso, no se puede hacer de forma individual ni improvisada.

Además, la propia ley marca ciertos límites. La medida no puede ser abusiva ni desproporcionada. Y tampoco puede afectar a cuestiones básicas de la vivienda. Pero la piscina no entra ahí dado que no es un servicio esencial, es un elemento de ocio y por eso, en este caso, sí se puede restringir su uso.

Por qué muchas comunidades no lo hacen

A pesar de que la ley lo permite, en la práctica no siempre se aplica. A veces porque nadie quiere entrar en conflicto directo con el vecino. Otras porque no hay acuerdo suficiente en la comunidad. Y en muchos casos, porque simplemente no hay forma de controlarlo bien. Si no hay llaves, tarjetas o algún sistema que limite el acceso, es complicado impedir que alguien entre. Y eso hace que muchas veces se quede en una discusión sin más.

Qué puedes hacer si te encuentras con esta situación

Si en tu comunidad ocurre algo así, lo más habitual no es enfrentarse directamente al vecino. Eso suele empeorar las cosas. Lo lógico es trasladarlo al administrador o llevarlo a una junta. Es ahí donde se puede decidir si se quiere actuar o no. Si se aprueba, se puede aplicar lo que recoge el artículo 21.1 y limitar el uso de la piscina mientras dure la deuda. No es una solución perfecta, pero sí es una herramienta legal que está ahí. En muchos casos, además, funciona como medida de presión. Cuando se restringe el acceso a espacios que se usan a diario, el conflicto deja de ser teórico y pasa a ser real.

Al final, más allá de la piscina, el problema es otro y tiene que ver con cómo se reparten los derechos y las obligaciones dentro de una comunidad. Porque todos quieren disfrutar de los espacios comunes, pero no siempre todos cumplen con lo que les corresponde, de modo que gracias a la ley se puede actuar, siempre que se haga de forma proporcionada y con acuerdo entre vecinos. Y aunque no todas las comunidades optan por aplicarlo, saber que existe esa posibilidad cambia bastante la forma de enfocar el problema.