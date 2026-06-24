Un vecino de Palma sale de estar ingresado en el hospital y al llegar a su casa se queda en la calle porque tenía una okupa

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer de origen español okupar una vivienda del barrio de Son Gotleu y robar numerosos objetos de valor que había en el interior aprovechando que su propietario llevaba ingresado más de un mes en el hospital.

Los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado domingo, momento en el que el afectado, nada más recibir el alta y salir del centro hospitalario, regresó a su domicilio. Al intentar entrar, el hombre se percató de que le resultaba completamente imposible acceder a su casa debido a que le habían cambiado la cerradura de la puerta de entrada.

Ante esta situación, decidió llamar de inmediato a la Policía Nacional para alertar de lo sucedido, informando asimismo a los operadores de que había constancia de que había personas en el interior del inmueble.

Tras tener conocimiento de los hechos, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se desplazó con suma celeridad hasta el lugar indicado. Una vez allí, los agentes llamaron a la puerta y fueron recibidos por una mujer. Al ser interrogada por los actuantes, esta manifestó que había comprado la vivienda un mes atrás a una tercera persona de la cual no aportó ningún tipo de dato de filiación, asegurando además haber pagado la cantidad de 1.000 euros por el inmueble.

Posteriormente, los agentes de la Policía Nacional accedieron al interior del domicilio y comprobaron que este se encontraba en una situación de desorden total, localizando incluso varios sacos de escombros acumulados en una de las habitaciones. El legítimo propietario también pudo entrar a la vivienda y comprobó enseguida la ausencia de numerosos enseres de su propiedad, entre los que destacaba la desaparición de la televisión.

Finalmente, ante las evidencias encontradas, los policías procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de allanamiento de morada y otro de robo con fuerza, siendo trasladada seguidamente a las dependencias policiales.