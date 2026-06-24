Los interioristas lo tienen claro: las cortinas del salón tienen que ser de este tipo para que tu casa tenga un aspecto de lo más elegante
Toma nota de cómo deben ser tus cortinas
Las cortinas más buscadas de todo Leroy Merlin para cambiar por completo tu salón
¿Por qué seguimos comiendo cuando ya estamos llenos? Una investigación de Oxford lo explica
Bruce Springsteen, músico de rock (76 años), sobre la arquitectura española: "Al ver la Sagrada Familia sentí lo mismo que al ver a Elvis Presley"
Las cortinas del salón tienen que ser de este tipo para que tu casa tenga un aspecto de lo más elegante. Será el momento de conocer la opinión de los interioristas que tienen muy claro lo que puede pasar. Estaremos cada vez más en casa y eso quiere decir que tocará estar preparados para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que marcarán una importante diferencia en estos días en los que tenemos por delante.
Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que será el que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Estaremos más pendientes de una casa en la que las vacaciones quizás nos obliguen a estar más pendientes de ellas, de una manera que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Estos interioristas lo tienen muy claro.
Lo tienen claro los interioristas
Los interioristas lo tienen claro, por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a estos cambios que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado y pueden acabar generando más de una sorpresa.
Cada vez más estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con este tipo de elementos que llegan y que pueden convertirse en los mejores aliados de unas situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno.
Estos interioristas que nos ayudan a conocer un poco mejor qué podemos hacer para mejorar la casa y hacerlo de una forma diferente. Es momento de tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.
Un cambio de tendencia en uno de los detalles que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Será el momento de poner en práctica un cambio de unas cortinas que pueden tener algunos elementos claves y que pueden ser esenciales. Estas cortinas que quizás han sido tu peor pesadilla tienen los días contados, en estas fechas en las que todo puede ser posible.
Tienen que ser las cortinas del salón de este tipo
La realidad es que nos hemos convertido en unos amantes de la comodidad, pero quizás no de la elegancia. Un salón bonito y elegante, debe tener las cortinas perfectas que tampoco costará tanto de conseguir. Con la llegada de una serie de consejos que pueden ser claves y que acabarán marcando la diferencia en estos días que tenemos por delante.
Tocará prepararnos para un giro radical que puede ser esencial. Los expertos no dudan en pedir unas cortinas largas que enmarquen estas ventanas que en estos días cobran un importante protagonismo. Nuestra casa tendrá el estilo y la elegancia que queremos con algunos consejos que llegan de la mano de los profesionales.
Los expertos de Cortinassanmar nos dan una serie de elementos que debemos tener en cuenta para que nuestras cortinas sean perfectas.
- Altura de la habitación. La altura del techo juega un papel importante en la elección del largo de las cortinas. Si tienes techos bajos, puedes crear una ilusión óptica de mayor altura instalando la barra de las cortinas cerca del techo y eligiendo cortinas largas que lleguen hasta el suelo. Esto alarga visualmente la pared y da una sensación de amplitud. Por otro lado, si cuentas con techos altos, las cortinas largas también pueden acentuar esta característica, pero debes tener cuidado de no recargar el espacio. En este caso, puedes optar por largos hasta el suelo o con un ligero efecto charco, dependiendo del estilo que desees lograr.
- Tipo de ventana. El tamaño, la forma y la ubicación de la ventana son determinantes para elegir el largo de las cortinas. Para ventanas grandes, como ventanales o puertas de balcón, las cortinas largas suelen ser la mejor opción, ya que aportan fluidez y continuidad visual. En el caso de ventanas pequeñas o situadas sobre muebles, como escritorios o radiadores, las cortinas hasta el alféizar o los estores pueden ser más prácticas. Además, si tu ventana tiene una forma poco común, como ventanas redondeadas, las cortinas a medida te permitirán lograr un ajuste perfecto que resalte la estructura de la ventana sin obstruirla.
- Funcionalidad del espacio. El propósito de la habitación también influye en el largo de las cortinas. En salones y dormitorios, las cortinas largas que llegan al suelo son ideales para crear un ambiente acogedor y elegante. Por el contrario, en espacios donde la funcionalidad es clave, como cocinas, baños u oficinas, las cortinas más cortas o los estores son opciones más prácticas y fáciles de mantener. Si tienes mascotas o niños pequeños, considera el uso que se le dará a las cortinas. En estos casos, es posible que las cortinas largas no sean la mejor opción, ya que pueden ensuciarse con mayor facilidad o representar un riesgo de seguridad.