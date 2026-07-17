Laporta habla sobre el árbitro de la final del Mundial tras multiplicar los pagos a Negreira: «Se tiene que imponer…»

Joan Laporta se ha pronunciado sobre la final del Mundial que enfrentará este domingo a España y Argentina, a la vez que también ha querido opinar sobre el árbitro. Slavko Vinčić será el colegiado que dirigirá el duelo y el presidente del Barcelona, que en su día multiplicó por cuatro los pagos a Negreira, dejó claro en las calles de Nueva York que se tendrá que imponer durante la final del Mundial.

Joan Laporta está en Nueva York para presenciar en directo la final del Mundial 2026 que enfrentará este domingo 19 de julio a España y Argentina. El presidente del Barcelona ya estuvo en Dallas para presenciar la semifinal contra Francia y ahora circula por las calles de Manhattan a la espera del partido más importante de los últimos años en materia futbolística.

«Es una final que será muy competida: estilos distintos con mucho talento todo», dijo Joan Laporta sobre la final del Mundial en la que, como ya dejó claro en la previa del partido ante Francia, irá con España. «Ya me pronuncié», confesó el presidente del Barcelona, que tras ser preguntado por un resultado para el partido, se salió por la tangente para hablar de los árbitros del partido y dejar caer que los árbitros han podido beneficiar a Argentina.

«La selección española ganará. Para mí, tenemos mejor equipo. Si el árbitro es un árbitro que se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar. El árbitro se ha de imponer», dijo Joan Laporta en los micrófonos de la Cadena Cope en una entrevista concedida a Juanma Castaño en El Partidazo, en la que se pronunció sobre el colegiado del partido después de confesar haber multiplicado por cuatro el sueldo en su día a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Laporta: “La selección española ganará. Tenemos mejor equipo” “Si el árbitro es un árbitro que se impone la selección tendrá más posibilidades de ganar el partido” Paseando delante de la tienda Tous de Rockefeller Center (mismo discurso que Àlex Tous) junto a Deco y Alejandro pic.twitter.com/hfNq4QeeRF — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 16, 2026

«Los servicios que se prestaban se incrementaron porque había más estudios de scouting al haber más competiciones deportivas. Se multiplicaron los pagos porque hubo más servicios de scouting, más informes, durante la temporada 2009-10», dijo Laporta en su día que durante su mandato, entre 2003 y 2010, multiplicó por cuatro los pagos al número 2 del CTA. En concreto, este pasó de ingresar 145.758 euros en la 2003-2004 a los 573.398 euros que recibió en la 2009-2010.

Laporta y el árbitro de la final del Mundial

El árbitro esloveno Slavko Vinčić será el encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio MetLife de Nueva York-Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada ‘ley Vinicius-Prestianni’.