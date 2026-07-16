El tremendo calentón de Casillas con un aficionado en el Mundial: «No, papanatas»

Iker Casillas se ha calentado en redes sociales con un seguidor tras el España – Francia de semifinales del Mundial 2026. El ex portero de la Selección estuvo presente en Dallas junto a otros de los héroes de Sudáfrica 2010, como Xavi, Sergio Ramos y Puyol. Cuatro leyendas que forman parte de la mejor generación de la historia del fútbol español. Un tuitero criticó la cara de los ex jugadores cuando el partido llegaba a su final y el mostoleño le respondió.

Con 2-0 favorable a los de De la Fuente, ya en el descuento, España entera estaba deseando que el árbitro pitara el final del encuentro para poder celebrar el pase a la final. «¿Lo de estos tíos qué fue? España en la final del mundial y estos parece que están en un funeral», dijo un seguidor, que acompañó el post con una captura de los cuatro en el palco en el minuto 93 de partido, con 2-0 a favor de España.

Casillas no dudó en responderle, dejándole claro que lo que querían «era que pitara el final». «No, papanatas, esta imagen significa que el partido está sentenciado. Y lo que queríamos era que pitara el final. Eres absurdo, pero más absurdo soy yo por contestarte», respondió el ex portero de la selección española al seguidor.

No papanatas, esta imagen significa que el partido está sentenciado. Y lo que queríamos era que pitara el final. Eres absurdo pero más absurdo soy yo por contestarte. https://t.co/WVmKuExjGw — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 15, 2026

Los cuatro vibraron con los chicos de De la Fuente desde el palco y festejaron los goles de Oyarzabal y Pedro Porro. Ellos marcaron el camino con el Mundial de Sudáfrica 2010, con un Casillas estelar, especialmente en la final, con dos paradas antológicas a Robben que evitaron la derrota de España. Luego llegó Iniesta en el minuto 116 y anotó el gol que hizo llorar de alegría a todo un país. 16 años después, España tiene la oportunidad de conseguir la segunda estrella.