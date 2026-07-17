Lorena abrió una cafetería en España para cumplir su sueño: «En un año hemos hecho 138.000 euros»

Lorena es la dueña del Bristol Koffee de Vilacans, que es una cafetería que sirve a los muchos clientes que visitan este templo del café el mejor grano de especialidad. Debido a su notable éxito, en una entrevista concedida al podcast de Eric Ponce ha puesto números a su facturación, beneficios, ingresos, gastos y la cantidad que tiene que vender al día para que el negocio sea rentable y recupere la inversión realizada en su día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la facturación de una cafetería en España.

Lorena confiesa que es una apasionada del café que decidió dejar de soñar hace unos meses y montar su propia cafetería de especialidad. Bristol Koffee es el nombre de este templo del café situado en la localidad de Viladecans, en Barcelona. Durante un viaje a esta ciudad inglesa, se enamoró de este producto, y después de trabajar para otras empresas, decidió abrir su propia tienda con una inversión de 105.000 euros que salió de un crédito al banco y sus propios ahorros.

Los beneficios de una cafetería en España

«Se abrió con ahorros y ya está devuelto; no tengo esas deudas. Ahora tengo que recuperar mis propios ahorros», confiesa Lorena, que informa en la entrevista que la facturación media del local está entre 11.500 y 12.000 euros al mes. «Siempre va a entrar gente, pero la facturación es diferente según la época del año», afirma antes de enumerar los gastos fijos y variables que tiene que realizar mes a mes y que hay que restar del dinero que entra mensualmente en esta cafetería.

Dentro de los gastos fijos, que son el alquiler, sueldos de los trabajadores y Seguridad Social, ascienden hasta los 7.000 o 7.500 euros. A esto hay que sumar otros gastos variables como 1.500 euros mensuales en café, 300 euros en leche fresca de la granja, refrescos y repostería hasta llegar a los 9.000 o 10.000 euros mensuales totales.

Para ello es importante entender los márgenes: si un café le cuesta 55 céntimos, lo vende a 1,80 euros y los mayores se los lleva la repostería. En las galletas que ella misma hornea se lleva un 40% y puede llegar a vender hasta 70 día en invierno.

Lorena sitúa el punto de equilibrio, que es la caja mínima diaria para no perder dinero, en 470 euros al día. «A partir de ahí es beneficio. Se llega todos los días salvo algunos días malos cuando hay festivos», afirma a la vez que deja claro que la facturación en el último año ha sido de 138.000 edías, y con estos números encima de la mesa le queda un retorno de la inversión de un 9% limpio tras hacer frente a todos los pagos.

Estos números hacen que, con paciencia, dedicación y mucho trabajo, Lorena pueda estar sacando adelante su negocio, que se ha convertido en un punto de referencia para los amantes del café en esta localidad de Barcelona.