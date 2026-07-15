La dieta de Jaime Cantizano (52 años): «Desayuno pan con huevo, guacamole y sésamo con café sólo, sin leche ni azúcar»

La primera comida del día es la más importante, según los expertos en nutrición. Por ello, cada vez son más las personas que optan por desayunos contundentes y que les aporten energía. Unos hábitos y necesidades matutinas que no son compartidos de forma unánime por todas las personas, sino que son diferentes en cada caso.

Además, los especialistas aseguran que, tras varias horas sin comer durante la noche, un desayuno equilibrado puede marcar la diferencia. Esto es lo que el presentador de radio y televisión, Jaime Cantizano, comparte. A sus tan sólo 52 años, expresa en una entrevista para Vanitatis cuál es su desayuno ideal, servido en un restaurante de Madrid.

El desayuno de Jaime Cantizano

Jaime Cantizano señala que su desayuno favorito lo sirven en Barbillón Oyster, un restaurante madrileño. Además, Cantizano asegura que los alimentos que llevan son sencillos: «Una rebanada de pan con huevo escalfado, guacamole y sésamo». El presentador cuenta que este plato lo acompaña de un café expreso sólo, sin leche ni azúcar. Al mismo tiempo, expone que cuando realiza este desayuno en casa, le añade aguacate y leche de avena.

Los beneficios de un buen desayuno

El desayuno es una de las comidas clave en el día de una persona. Por ello, los expertos afirman que contiene una serie de beneficios relacionados con la concentración y el rendimiento físico e intelectual:

Mejora del rendimiento cognitivo. Aporta la glucosa al cerebro para que este pueda trabajar a lo largo del día. Control del peso. Desayunar reduce el riesgo de acumular reservas de energía por exceso de hambre. Mejor salud cardiovascular y metabólica. Esto regula los niveles de azúcar en sangre y mantiene un colesterol saludable.

El impacto de compartir rutinas

El impacto que tiene en los seguidores que una persona conocida comparta sus rutinas por redes sociales produce inspiración y motivación en el receptor. Aunque el lado negativo es que también genera riesgos y falsas expectativas en los seguidores, debido a las perspectivas irreales, problemas de salud o consumo impulsivo de lo que se enseña. Por eso, hay que tener en cuenta que cada persona tiene unos ritmos de vida diferentes y que no a todas las personas les benefician las mismas rutinas.