Entre las buenas intenciones más comunes en estos días, está la de hacer dieta o en todo caso ponerse en forma lo antes posible, para recuperar el peso ideal, de la mejor manera posible tras las vacaciones de verano. Y para perder peso o volver a tonificarse, no es ningún misterio que es lo que hay qué hacer. Así que es ahora cuando muchas personas corren al nutricionista, o para apuntarse al gimnasio, cuanto antes. Sin embargo, un nuevo estudio ha dado a conocer un dato que resulta sorprendente. El de las personas impulsivas y su supuesta dificultad para seguir una dieta.

¿A las personas impulsivas les cuesta más seguir una dieta?

Obviamente, una dieta no es una broma, y ​​para seguirla lo mejor que podamos, debe haber una motivación real detrás de ella. Por fácil que parezca al principio, sin duda debemos tener en cuenta que, a la larga, la situación también puede volverse bastante pesada y difícil. Pero, para cierta categoría de personas, seguir una dieta puede ser incluso más complejo de lo normal.

Las personas impulsivas luchan por seguir una dieta: esa es la realidad

Digamos que finalmente se nos ha dado una buena dieta y estamos listos para seguirla adecuadamente. Digamos también que durante un par de semanas las cosas van realmente bien. Y es en este punto cuando las cosas se ponen difíciles, ya que te parece que tu voluntad comienza a flaquear.

Ahora bien, hay dos categorías de personas en el mundo: los que pueden controlar fácilmente sus pensamientos y… los impulsivos. Estos tenderán a correr hacia la despensa o el refrigerador tan pronto como sientan la necesidad de ceder. Por este motivo, la impulsividad nunca es especialmente favorable a los regímenes nutricionales controlados. Y eso no es todo: los impulsivos también son más propensos a seguir un régimen nutricional completamente dañino, según ha revelado un estudio realizado en España por el departamento del área de Obesidad y Nutrición del CIBER (CIBEROBN), perteneciente a la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), que fue publicado en la revista International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

El estudio se llevó a cabo con más de 460 voluntarios de cuatro centros de investigación españoles que fueron analizados durante tres años y de los que se estudió que vínculo existía entre la impulsividad de los sujetos y el seguimiento de distintos patrones dietéticos saludables o no saludables. Primero se hizo una evaluación sobre impulsividad mediante un cuestionario, y otro sobre patrones dietéticos, 8 saludables y 2 que no lo eran.

De este modo se observó que aquellas personas que son impulsivas, suelen tener una gran urgencia por responder a sus emociones y planifican peor, de modo que les cuesta más adherirse a patrones dietéticos saludables que se orienten a reducir la reducción de riesgo cardiovascular, colesterol e hipertensión.

No es que ser impulsivo sea algo malo o una «condena». De hecho, en muchos casos, también es una ventaja en la vida. Pero en algunas cosas deberíamos aprender un poco más nuestros pensamientos, para crear una zona de calma y pensamiento antes de la acción. Para ello podría ayudarnos la práctica meditativa y el mindfulness, que nos ayudan a clarificar nuestros pensamientos y estímulos.