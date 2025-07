Ni pan ni jamón: el ingrediente que nadie usa con el que puedes hacer un salmorejo ligero y refrescante

Hacer un salmorejo ligero y refrescante es algo que podemos conseguir con un ingrediente que nadie usa, pero es propio de esta temporada. Cuando llega el verano, necesitamos platos frescos y deliciosos, pero también con el toque justo de calorías. Empezamos la época del año en la que todo puede ser posible, de la mano de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marquen estas jornadas que hasta la fecha no imaginaríamos. Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en cuenta lo que nos está esperando de la mano de algunas novedades que serán esenciales.

Ni jamón ni pan

Una de las recetas tradicionales de esta época del año es un buen salmorejo. Esa sopa fría que tiene como principal ingrediente el tomate, al igual que el clásico gazpacho, puede darnos muchas más alegrías de lo que nos imaginaríamos en estos días.

El ingrediente que nadie usa para hacer un salmorejo ligero y delicioso

El calabacín puede acabar siendo nuestro mejor aliado de un plato de esos deliciosos que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica. Una combinación de sabores espectacular nos estará esperando de la mano de este tipo de recetas espectaculares.

Te proponemos otra alternativa un poco más contundente y con un plus de fibra que no debes dejar escapar. Podrás crear un plato fresco y delicioso en un abrir y cerrar de ojos para este verano.

Ingredientes:

500 gramos de tomates maduros sin piel

60 mililitros de aceite de oliva extra virgen

100 gramos de alubias cocidas

1 diente de ajo

Jamón serrano para decorar

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Elaboración:

Colocar en el vaso de la licuadora los tomates maduros y sin piel. Batir y triturar hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Añadir a la mezcla anterior, el diente de ajo preferiblemente sin el germen, las alubias previamente cocidas y el aceite de oliva virgen extra. También agregar a la licuadora, sal y pimienta negra recién molida al gusto. En el caso de la sal, suele ser suficiente con media cucharadita, aunque es un punto que varía de acuerdo al gusto de cada persona. Batir muy bien todos los ingredientes hasta que se integren y obtener una contextura suave y aterciopelada. Para un resultado más profesional, es recomendable triturar y batir todo, con mucha paciencia, en un robot de cocina. Llevar la mezcla a la nevera en un envase de vidrio. Lo ideal es que esté bien frío, por lo que lo recomendable es que esté no menos de cuatro horas enfriándose. Finalmente, servir en un plato y decorar con trocitos de jamón serrano, picatostes de pan frito y cualquier otra idea.

Las alubias le darán un punto de textura cremosa similar a lo que se consigue con la llegada del pan. Pero en su lugar, tendremos la excusa perfecta para incorporar legumbres en esta época del año. Más allá de los platos tradicionales podemos tener una combinación de ingredientes que se suman a una serie de básicos incombustibles que no debemos dejar escapar, sino todo lo contrario. Atrévete a experimentar en la cocina de la mejor forma posible, con estos platos tradicionales reinventados.