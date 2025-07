Es la playa más pequeña del mundo y está en España: poca gente puede acceder a ella

España tiene la playa más pequeña del mundo, un lugar que puede acabar siendo el escogido para un viaje diferente. Si lo que queremos intimidad que puede acabar siendo lo que marque estas próximas jornadas que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en cuenta. Es el momento de apostar por una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos, la búsqueda de la playa ideal puede ser una realidad con estas sugerencias.

Una buena playa siempre es el mejor lugar. Es hora de dejar salir algunos cambios que puede darnos un buen plan para este verano. Una playa en la que perderse, aunque sea pequeña, siempre puede darnos ese aire especial. Un buen plan para bañarnos con pocas personas o simplemente hacerse una foto para redes sociales.

Poca gente puede acceder a ella

En unos días en lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañe. Son momentos de dejar salir algunos consejos de mano de los expertos que podemos descubrir.

Una playa con un acceso restringido es un sueño hecho realidad.

Es momento de descubrir un plus de buenas sensaciones.

La búsqueda de la playa ideal en España puede ser una realidad.

Esta es la playa más pequeña del mundo

Vivimos en una península en la que podemos tener acceso a varios puntos de playa.

Esta playa que quizás desconocíamos tiene un récord. Es momento de descubrir una playa realmente sorprendente.

Tal y como se presenta esta playa en la web de Turismo de Astúrias nos puede sorprender un poco más este elemento: «Es una playa de interior, sin salida directa al mar. Está formada por arena blanca y agua salada, pero el Cantábrico se bate a unos metros y sólo se cuela por debajo de los acantilados. Mide unos cuarenta metros de longitud y apenas se queda con arena durante la pleamar. Registra un fenómeno denominado desagüe cuando comienza la bajamar. Está catalogada como Monumento Natural.

Gulpiyuri no dispone de ningún servicio y no es accesible, ya que está rodeada de prados con una mayor altitud. La localidad más cercana es Naves y el acceso se realiza a través de un camino agrícola. El acceso a la playa tanto desde la playa de San Antolín como desde el pueblo de Naves es peatonal. No estando permitida la circulación de vehículos».

Los expertos de la cueva de Covadonga nos explican que: «Bonita ruta para realizar en familia en la que visitaremos la playa de Gulpiyuri, el castro de las gaviotas y la playa de la Huelga. Se trata de un recorrido muy sencillo de ida y vuelta de 5 km en total. Para comenzar la ruta aparcaremos nuestro vehículo junto al chiringuito Gulpiyuri Green Bar, un bar situado muy cerca de nuestro primer objetivo, podéis ver el punto exacto en el apartado de punto de salida. Cogemos la pista de grava que se dirige a la playa y enseguida llegaremos a un cruce con un panel informativo sobre la playa, continuamos a nuestra derecha y sin darnos cuenta ya nos encontramos contemplando la playa de Gulpiyuri. En esta zona de costa de roca caliza, el mar fue creando hacia el interior una cueva hasta que se hundió, y dejó un pequeño hueco circular de unos 40 metros de diámetro por el que el agua se introduce tierra adentro, creando esta joya de la naturaleza. Visitamos la playa y cogemos una senda que sale a la izquierda según miramos la playa de frente, y sube paralela a la playa en busca de la zona de los acantilados. Sacaremos las fotos de rigor y seguimos la senda que en 1,5 km nos lleva a ver otro de los atractivos de la ruta, el mirador del Castro de las Gaviotas. Sin duda un lugar muy fotogénico y del que no podemos irnos sin llevarnos la foto de rigor. Unos 100 metros antes de llegar al mirador junto a un pequeño parking, hay unas escaleras que nos bajan a la playa de la canalina que se encuentra encajonada entre dos moles rocosas de unos 20 metros de altura y que apenas distan 10 metros de anchura entre ellas. Desde aquí tendremos una perspectiva diferente del Castro de las Gaviotas».