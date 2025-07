Muere a los 38 años Bryan Braman, campeón de la SuperBowl

Bryan Braman, ex jugador de fútbol americano de 38 años y campeón en el Super Bowl LII con los Philadelphia Eagles de la NFL, murió este jueves 17 de julio tras padecer un extraño cáncer, tal y como informó Sean Stellato, su agente. A principios de julio, la familia del ex deportista había emprendido una campaña de recaudación de fondos para tratar su enfermedad. Según la NBC le había diagnosticado un cáncer cerebral hace meses.

Bryan Braman llegó a la NFL como agente libre en 2011 para jugar con los Houston Texans. En la campaña 2012 terminó como líder de la franquicia con 16 placajes y estableció un récord en los Texans con dos despejes bloqueados en una temporada. En 2014 se marchó a los Philadelphia Eagles, franquicia con la que obtuvo su anillo de campeón en 2018, cuando vencieron 41-33 a los New England Patriots que eran comandados por Tom Brady. En ese partido realizó un tackle clave a falta de un minuto por jugar y cuando los Eagles ganaban por ocho. Derribó a Rex Burkhead y frustró la jugada que podía dar la vuelta al partido. Aquella fue la última aparición del defensivo que disputó 94 partidos en los siete años que estuvo en la NFL.

The Eagles are saddened to learn of the passing of Bryan Braman pic.twitter.com/5VFJKBKbXZ

Según GoFundMe, sitio en el que se recababan las donaciones, el tipo de cáncer diagnosticado Braman era raro y agresivo. Recibía un tratamiento de reprogramación de células que, por su coste, había requerido del apoyo económico de aficionados y jugadores de la NFL.

Sus ex compañeros Justin James Watt, Brent Celek, Najee Goode, Rasul Douglas, Emmanuel Acho y Dexter McDougle fueron algunos de los jugadores que hicieron donaciones. JJ Watt, leyenda de los Texans, que compartió en el campo con Bryan Braman, compartió su pesar por el fallecimiento a través de sus redes sociales. «Descansa en paz, hermano. Se fue demasiado pronto», escribió Watt en un mensaje que acompañó con una fotografía de Bryan Braman con el uniforme de los Texans.

We are deeply saddened to hear about the passing of Bryan Braman. Our thoughts and prayers go out to the Braman family during this difficult time. pic.twitter.com/IZvKptpQNC

— Houston Texans (@HoustonTexans) July 17, 2025