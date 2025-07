Está en Prime Video y sólo tiene 10 capítulos: la serie de ciencia ficción que recomienda ‘The New York Times’

Hace dos días fuimos testigos de las nominaciones de los que son, los galardones más relevantes de la pequeña pantalla: los Premios Emmy 2025. Consideraciones que entrega la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión norteamericana, validando toda una serie de contenidos que por supuesto, no ha estado exento de grandes ausencias. Por ejemplo, los académicos no han tenido a bien poner en valor la actuación de Diego Luna en la segunda temporada de Andor y sin sonrojarse, tampoco han querido consagrar la fantástica miniserie de Netflix, Érase una vez en el Oeste. Pero sin duda, la gran falta entre las nominadas ha sido el serial de Prime Video que se ha erigido este año como la gran serie de ciencia ficción: Matabot.

Creada por los hermanos Chris y Paul Weitz a partir de las novelas de Martha Wells, Matabot llegó a las plataformas de streaming el pasado 16 de mayo. Sin hacer demasiado ruido, su primera temporada de 10 capítulos ha ido conquistando a la audiencia, siendo tremendamente fiel al material original y partiendo de un sentido del humor muy poco explotado en la carrera de su protagonista, Alexander Skarsgård. Eso sí, antes de continuar debemos advertir que en realidad, Prime no es la creadora original de esta serie de ciencia ficción. La versión del trabajo de Wells es un contenido de Paramount Television que distribuye oficialmente Apple TV +. Sin embargo por 9,99 € al mes, la marca de video bajo demanda de Jeff Bezos ofrece la posibilidad de suscribirse a los contenidos del terminal de la corporación tecnológica. Aunque aprovechándonos de la promoción y del periodo de un mes de prueba gratis, se puede acceder a los 10 episodios de Matabot sin un coste adicional, pagando únicamente la suscripción de Amazon.

¿De qué trata ‘Matabot’?

La sinopsis oficial de Matabot es la siguiente: «En un futuro tecnológico remoto, un robot de seguridad un tanto rebelde consigue en secreto tener voluntad propia. Pero para no llamar demasiado la atención, acepta a regañadientes una nueva misión en la que debe proteger a un grupo de científicos en un planeta peligroso. Una gran molestia para él, pues sólo le apetece consumir culebrones en la televisión».

Bajo este punto de partida tan original, la serie ha sido renovada para una segunda temporada tras las valoraciones tremendamente positivas de la prensa especializada, concentrando un 96% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

El impacto de la serie es tal que hasta el popular medio estadounidense, The New York Times, la ha colocado en su particular y prestigiosa lista de las mejores ficciones seriadas de lo que llevamos de este 2025. Una enumeración de historias entre las que se encuentran títulos como The Pitt, Efectos secundarios o la anteriormente mencionada, Andor.

Aparte de la presencia del ganador del Globo de Oro por Big Little Lies, este producto de Prime en clave de serie de ciencia ficción robótica tiene a todo un elenco de actores de primer nivel a su alrededor. Por un lado tenemos a Noma Dumezweni, conocida por series como The Undoing o Presunto inocente y por otro, encontramos al siempre talentoso y carismático David Dastmalchian, protagonista de El último late night. Tras ambos, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tamara Podemski y Tattiawna Jones completan el reparto secundario.

Matabot es la primera serie original creada por los Weitz como dúo artístico, aunque en el enclave cinematográfico se los conoce sobre todo por dirigir comedias adolescentes como la primera American Pie o cintas de corte amoroso, como Un niño grande y Ahora los padres son ellos.

Prime Video: la serie de ciencia ficción

Disponible en Prime Video a través de la aplicación de la empresa de la manzana, Matabot sólo es un ejemplo más de lo bien que lo está haciendo Apple en el entorno televisivo. Porque a pesar de todavía no dar con la tecla en la taquilla por culpa de fracasos sonoros como Napoleón, Argylle o la reciente F1, la plataforma sí que está sabiendo ejecutar grandes series como Separación o The Studio. Con 13 nominaciones, ambas son las ficciones más nominadas en los Emmy. Sin contar por supuesto con otras opciones brillantes de la talla de Slow Horses o Terapia sin filtro.

Diversión y ciencia ficción rara vez se dan la mano. Pero en Matabot, este encuentro de tonos y sentimientos es tan sugerente como adictivo: devorarás su primera temporada en pocos días.