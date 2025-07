Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado a la reciente imputación de Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda en los Gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy. «Que Cristóbal Montoro es un golfo no me lo van a decir ni me lo van a contar, porque yo sufrí en carne propia la actuación de este personaje siniestro», ha dicho el director de este diario en su último vídeo.

Inda ha repasado las actuaciones de Montoro en su contra y sus motivos: «¿Cuál fue mi delito? No haber cometido ninguno, sino haber informado de la corrupción del PP. Informé de la corrupción del Partido Popular en enero de 2013. Conté que había sobresueldos en Génova 13, que había financiación en B. Unos meses después desvelé los SMS de Rajoy a Bárcenas: ‘Luis, sé fuerte’. Y ese mismo verano me hicieron una paralela de todos los ejercicios fiscales vivos que había sobre mi persona».

El director de este diario repasa también que los movimientos en su contra resultaron infructuosos. «Me pedían 27.000 euros. ¿Y cuánto tuve que abonar finalmente? 700. Lo cual viene a indicar claramente que era todo un montaje para escarmentarme por haber contado la verdad», recuerda el periodista.

Inda también recuerda que no fue el único que sufrió los ataques de Montoro. «También le ocurrió a otros periodistas libérrimos. Le ocurrió a su compañero del Consejo de Ministros José Manuel Soria, le ocurrió a Miguel Arias Cañete y le ocurrió a José Manuel García-Margallo. Los tres situados en el ala del Gobierno enfrentado a Soraya Sáenz de Santamaría, que era y es la jefa intelectual de este golfo de Cristóbal Montoro», dice el director de OKDIARIO.

Por último, Inda asegura que no le sorprende la reciente imputación de Montoro por su «terrorismo fiscal». «Que le imputen siete delitos, entre otros cohecho y pertenencia a organización criminal, pues no me sorprende para nada. Este tipo es un gánster y además de todo eso ejerció el terrorismo fiscal más despiadado. Espero que la justicia le dé su merecido. No por mí, sino por el resto de los contribuyentes», termina el director de este periódico.