España, un chollo para el País Vasco

Los mejores economistas y fiscalistas del país, junto con la correcta aplicación de las matemáticas y la calculadora, coinciden en un asunto: el llamado cupo vasco (una herencia feudalista y anacrónica), junto con el sistema foral navarro no sólo no contribuyen en nada a la solidaridad interterritorial, sino que los vascos se benefician de la solidad de los demás españoles, siendo de media más ricos que el resto.

Esto es así y no es de otra manera. Ya en el 2017, el entonces diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, auténtico especialista en estos temas, lo defendió sin demasiado éxito. El problema, señala De la Torre, es que en el caso de extenderse a Cataluña, tal y como ha firmado el PSOE, el Gobierno de la Nación y los independentistas es que no se podría pagar. Punto.

¡Ya está bien de paparruchadas! Lo del cupo catalán no es posible ni desde el punto de vista de la solidaridad (que ellos llaman vanamente «progresista») ni desde la viabilidad del Estado.

Incidamos en el asunto. Un vasco con menor renta per cápita, señala el profesor José Carlos Díez, recibe un 50 por ciento más en prestaciones públicas que un madrileño gracias a su cupo. Tal y como están las cosas, creo que ya va siendo hora de revisar ese cupo vasco y conseguir la igualdad de derechos y obligaciones en todos los territorios españoles. ¡Esto sí es algo progresista! Lo otro es ramplonería, egoísmo, privilegios y casta territorial.

Tal es así que la Unión Europea lleva tiempo advirtiendo acerca de las particularidades del sistema foral en Navarra y País Vasco que, en el fondo, son incompatibles con la propia ordenación fiscal general dentro de los países que forman el club europeo. Aquí, en España, siempre se ha preferido mirar hacia otro lado atendiendo, dicen, razones de conveniencia histórica. Pero todo tiene su principio y su fin. Mucho más cuando presumes de lo que no es tuyo. Por de pronto, el resto de los españoles debe saber que la comunidad autónoma vasca se lleva de España mucho más de lo que da.

Así que dejen de alardear y contribuyan, que tienen un gobierno «progresista» (sic). Progresista debe ser porque se comen parte de la corrupción que afecta a Sánchez. ¡Qué nervioso se ha puesto el soriano Aitor Esteban ante las requisitorias de Miguel Tellado! ¡Hasta se ha puesto a hablar de ladrones…!