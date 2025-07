La ciencia confirma cada cuánto tiempo deben ducharse las personas mayores de 65 años

Las personas mayores de 65 años deben ducharse cada cierto tiempo, algo que quizás debemos tener en consideración. Estamos ante una serie de rutinas diarias que sin duda alguna deberemos tener en cuenta. De la mano de algunos elementos que acabarán siendo una referencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden ser claves y hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Estamos ante una situación del todo inesperada que sucede con el paso del tiempo.

La actividad disminuye, por lo tanto, debemos tener en consideración este tiempo que pasamos dando una serie de pasos importantes, para conseguir aquello que deseamos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que nos preguntemos, las veces que tocará lavarse o ducharse. Aunque es una aproximación la que nos dice la ciencia. Ducharse es algo que resulta beneficioso y es recomendable, si en verano nos apetece ducharnos más o sudamos más, siempre es apetecible una buena ducha antes de ir a dormir o cuando volvemos de una caminata o un día de playa. Los expertos han dado con algunas novedades que pueden ser esenciales.

La ciencia confirma este sobre las personas mayores de 65 años

La edad es solo un número, aunque la ciencia tiene muy claras las fechas. Son importantes para realizar cribajes o poner sobre la mesa una serie de estadísticas que, sin ellas, serían imposibles de determinar, de tal forma que debemos estar preparados para lo peor en muchos sentidos.

Tocará ver qué es lo que puede pasar con algo tan importante como la higiene, a medida que vayamos sumando años y años, la situación se puede ir complicando. Aunque no todo el mundo llega a los 65 años de la misma forma o dispone de una serie de elementos que hacen que tengamos que estar pendientes de determinados cambios.

Estaremos a merced de una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Con algunas novedades que serán las que nos acompañarán en estos días que quizás debemos empezar a determinar de una manera o de otra.

La higiene es un elemento a tener en cuenta y sin duda alguna, acabará siendo un gran aliado de una serie de detalles que se convertirán en esenciales en estos días que tenemos por delante. Por lo que, más allá de esta época del año, tendremos que estar pendientes de una explicación científica y directa.

Cada cuánto tiempo se deben duchar

Los expertos de Lejournaldesfemmes nos dicen que: «Los hábitos de higiene y la frecuencia de las duchas son a menudo objeto de debate. Si socialmente en Francia, es costumbre lavarse todos los días, no es necesariamente necesario, o incluso es «perjudicial para la piel» con riesgo de sequedad, irritación, alergia cutánea o eccema, coinciden los dermatólogos. Esto es aún más cierto a medida que envejecemos. «Cuanto más envejecemos, más debemos espaciar las duchas por la sencilla y buena razón de que con el tiempo, la piel se seca y ya no puede producir tanto sebo como antes. Las personas mayores tienen una piel más fina y seca, que tira y pica más que en las personas más jóvenes», nos dice la Dra. Sylvie Meaume, dermatóloga y Jefa del Departamento de Geriatría de Heridas y Cicatrización (AP-HP Rothschild). Concretamente, cuando nos limpiamos con jabón, eliminamos parte de la película hidrolipídica protectora de la piel que, con la edad, tiene dificultades para reconstituirse. Del mismo modo, se eliminan las bacterias «buenas» y otros microorganismos que protegen la piel. “Cuidado con el efecto contrario y no caiga en un descuido de la higiene corporal cuando envejecemos”, dice nuestra interlocutora. El mantenimiento de una buena higiene corporal pasa por la realización regular de un aseo corporal, una ducha o un baño, pero también por un cambio de ropa y ropa interior».

Siguiendo con la misma explicación: «A partir de los 65-70 años, lo ideal es, si es posible, enjuagarse el cuerpo todos los días, pero usar jabón cada tres días sin frotarse la piel demasiado fuerte, lo que equivale a tomar aproximadamente 2 duchas a la semana. Si bien el enjuague diario no es posible, se recomienda limpiar diariamente ciertas áreas como las axilas, entre los dedos de los pies y las partes íntimas. Además, hay que evitar lavarse con agua muy caliente y preferir el agua tibia, evitar las duchas demasiado largas (de 3 a 4 minutos son suficientes según los investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard), evitar los productos que contienen tensioactivos (identificar en la etiqueta: sulfatos, polietilenos, ácidos, sodio…) y preferir aceites de ducha, panes dermatológicos o jabones grasos. Límpiese bien frotando la piel con una toalla, en lugar de frotarse. Obviamente, todas estas recomendaciones deben adaptarse en función de la temporada, el clima, el tipo de piel, las actividades practicadas, el estado de salud y la autonomía de la persona».