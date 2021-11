Si alguna vez te has sentado en una cafetería para disfrutar de un café solo, y no lo has encontrado como tal en la carta, puede que hayas tenido que decantarte por un expresso entre las opciones. Generalmente esto es lo que hacen la mayoría de los clientes, que desconocen cuáles son las características de cada uno, y las diferencias que existen entre el café solo y el expresso.

Porque, a pesar de lo que podríamos creer, el café solo y el expresso no son lo mismo. Incluso cuando en muchas cafeterías los consideren como sinónimos, cualquiera que se haya formado un poco en el mundo del café, sabrá diferenciarlos rápidamente.

En las siguientes líneas vamos a explicarte en qué se diferencian y, además, qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de decidirte por uno u otro.

¿En qué se distingue el café solo del expresso?

Para que no quede ninguna duda al respecto, el café solo y expresso son dos clasificaciones distintas de esta bebida, variantes de una de las más consumidas en todo el planeta. Por tanto, no es cierto que si solicitas un café común, o solo, te traigan un expresso. Y viceversa.

El expresso es el café cuya extracción ha sido realizada mediante el uso de una cafetera única, que es la que suele estar disponible en todos los bares y, ya desde hace algunos años, también en los hogares donde obtenemos así uno de mayor calidad.

Justamente esa es una de las claves en la diferencia entre ambos tipos. Se supone que el segundo de ellos, al pasar por ese procedimiento, es más puro que el café común.

Éste, por su lado, es el café que no ha pasado por ningún tipo de procedimiento concreto, al que no se le ha añadido tampoco nada. Simplemente fue servido en una taza, combinando café y agua. Como prescinde de la máquina, prepararlo lleva menos tiempo pero su calidad es peor.

De todos modos, eso no significa necesariamente que el café solo o café común sea malo, ya que solemos consumirlo por encima de cualquier otra variante en la mayoría de los países y, de momento, también continúa como el más consumido en los hogares del mundo.

¿A qué se debe la confusión entonces?

La popularidad de ambas alternativas es la culpable de esa confusión, y como el expresso tiende a resultar más intenso, más fuerte, y más caro, deberías aclararle a quien te atiende cuáles son tus preferencias, para que te prepare un café solo o común cuando corresponda.