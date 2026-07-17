Los jardineros expertos coinciden: si quieres que los geranios den muchas flores, «hay que regarlos aplicando la regla del 10%»

Los geranios son una de las plantas más vistosas que puedes tener en casa y que suelen lucir los balcones, macetas y macizos de flores cuando aparecen las buenas temperaturas. Los jardineros expertos en la materia han avisado sobre los pasos concretos que hay que seguir con respecto al riego de una de las plantas más agradecidas que nos podemos topar durante la primavera. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dicen los expertos sobre los geranios.

Los geranios son una de las plantas más clásicas de la primavera. Conocidos científicamente como Pelargonium, pertenecen a la familia Geraniaceae, donde se pueden encontrar más de 200 especies originarias del sur de África y que se caracterizan por su fácil cuidado. Los geranios suelen florecer durante toda su temporada de cultivo en parterres y balcones y por ello son ideales para lucir las fachadas en macetas y macizos de flores. Los geranios más habituales y comercialmente disponibles son los geranios de porte erguido, que son los más ideales para situar en macetas.

El truco de los jardineros con los geranios

Los expertos jardineros de la asociación Pelargonium for Europe han dado una serie de consejos a las personas que se quieran animar durante esta época y poner unas bonitas macetas con geranios en el balcón. Por ello, estos especialistas en la materia han dado con una serie de trucos para el crecimiento correcto de esta planta. Esto tiene que ver con la utilización de la tierra adecuada, el proceso de regado y también con su exposición a la luz.

«Para un crecimiento vigoroso y una floración prolongada, es fundamental utilizar el sustrato adecuado», indican en esta página web a la vez que dejan claro que: «Lo ideal es una mezcla especial para geranios». «Esta mezcla, suelta y rica en nutrientes, retiene bien la humedad y permite un drenaje rápido del exceso de agua. Es perfecta para los geranios reales, que necesitan riego regular pero son sensibles al encharcamiento», cuentan los especialistas de esta página.

Desde Pelargonium for Europe también avisan que hay que evitar el encarcamiento a toda costa. Para ello, dejan claro que hay que seguir «es utilizar aproximadamente el 10% del volumen de la tierra». «Riegue las plantas en cuanto la capa superior del suelo esté ligeramente seca. Para comprobarlo, introduzca el dedo unos dos o tres centímetros en la tierra. Si la nota seca y tibia, es hora de regar. Si aún está húmeda y fresca, puede esperar», dicen a la vez que dejan claro que en días calurosos habrá que regarla a diario con agua tibia.

Los expertos también avisan sobre las cuatro cosas que no le gustan a los geranios y que tendrás que evitar a toda costa. Son los siguientes: