Qué hay en juego en el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra disputan este sábado en Miami el partido por el tercer y cuarto puesto de la final del Mundial 2026. Ambas selecciones se juegan el orgullo y unos millones de dólares tras haber sufrido una dolorosa derrota en las semifinales del torneo ante España y Argentina, respectivamente. Este será el penúltimo duelo del Mundial antes de la gran final que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva York.

Francia e Inglaterra juegan este sábado a partir de las 23:00 horas el partido que nunca quisieron jugar hace unos días: el tercer y cuarto puesto del Mundial. En un futuro, ambas selecciones valorarán su resultado en este torneo, pero mañana estos dos equipos llegarán a Miami con dos graves heridas después de ser apartadas de la final hace unos días. En juego está el orgullo y unos millones de más por el hecho de ser tercero.

Más dolorida llega a este tercer y cuarto puesto del Mundial la selección de Inglaterra, que pereció y se dejó remontar por Argentina en los últimos minutos de un partido que tenía controlado hasta que Tuchel sufrió un ataque de entrenador. Por otro lado, Francia llega a la final de consolación tras darse de bruces ante la realidad y una España que demostró sobre el campo quién es la verdadera favorita para llevarse el título.

Quiénes juegan por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra serán las selecciones que disputarán el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026.

En qué estadio se juega el tercer y cuarto puesto

El Francia-Inglaterra del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará en el Estadio de Miami a partir de las 23:00 horas.

Qué gana el vencedor del partido del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se juegan unos millones en el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Además de entrar en el podio del torneo, el que gane se llevará dos millones de euros más que irán directos para la Federación y, parece, que para las clásicas primas que percibirán los jugadores en función del resultado. El ganador del partido se llevará un bote de 30 millones de dólares y el cuarto clasificado, 28 kilos.