Esta bebida que tienes en la nevera ayuda a que los geranios crezcan y florezcan más rápido

Los geranios son una de las plantas ornamentales más populares para balcones, terrazas y jardines. Su atractivo aspecto y facilidad de cultivo los mantienen como una opción muy apreciada año tras año. Prosperan en zonas soleadas o de semisombra y destacan por su abundante floración, su prolongada temporada de flores y la amplia gama de colores y formas que ofrecen. Existe una gran diversidad de variedades, con flores simples, semidobles o dobles; además, se pueden encontrar ejemplares de porte erguido o colgante.

Los geranios se desarrollan mejor en climas cálidos, por lo que lo más aconsejable es plantarlos cuando ya no exista riesgo de heladas; se pueden cultivar en macetas o jardineras, siempre que cuenten con un buen sistema de drenaje y espacio suficiente para favorecer su crecimiento. Para obtener buenos resultados, se recomienda utilizar contenedores de al menos 18 centímetros de profundidad y dejar una separación aproximada de 20 centímetros entre cada planta, permitiendo que se desarrollen sin dificultades.

El truco remedio para que los geranios crezcan sanos y fuertes

#tips #plantaddict #geranio #plantas ♬ Sweet Dreams (Are Made of This) – Golden Hits Orchestra @jotagemes Consejos sobre la diferenciación y el cuidado de los Pelargonium peltatum y los Pelargonium zonale. Nunca habia hablado sobre ellos, pero es una planta con la que me estoy reconciliando, quizás porque la tenga muy vista o porque siempre ha estado ahí en todas nuestras casas, no le había dado el lugar que se merece, y es que ahora que comienzan a florecer es tiempo para parar a admirar la belleza de su colorido y compartir la facilidad de sus cuidados…que sí! Relax! Toleran el sol directo a no ser que sea muy extremo!! Riego dos veces en verano y 1 en invierno a poder ser!! Y flores de primavera a otoño! Qué más puedes pedir? Ah, importante sí! quita las flores secas para incentivar el crecimiento de las siguientes y para que no consuma energía extra en vano! Respecto a la mariposa del taladro, pues una vez ha afectado…hay que podar por debajo de los agujeros, yo podaria a ras los tallos que han sido afectados y deshacerte de ellos para que las larvas no afecten a otras plantas! Hay insecticidas en el mercado específicos para esta plaga pero de manera natural infusión de ajo ó disolución de aceite de neem pulverizar cada 10 días, es lo más usado pero no garantiza el éxito total. De manera preventiva estamos probando algunos remedios que nos han contado como meter un diente de ajo en la tierra junto al tallo y otro que leí hace poco y que es interesante como es poner planta de Lavanda entre las macetas de geranio. Pero la verdad que desde hace unos años es un gran problema para estos dos tipos de geranio sobretodo. L@s que tengáis posibilidad de plantar directamente a suelo en vez de tener en maceta es casi una garantía de éxito porque generan más resistencia y no suele afectar esta plaga. #plantsmakepeoplehappy

Una mezcla de leche y agua es un remedio casero que puede contribuir a mejorar la calidad del sustrato y aportar nutrientes. Gracias a su contenido de proteínas, calcio y otros minerales, la leche puede ayudar a fortalecer los geranios, favoreciendo su crecimiento y haciéndolos más resistentes. Para utilizar este preparado, se recomienda mezclar una parte de leche con tres partes de agua y verter la solución lentamente sobre la tierra que rodea el tallo, procurando no mojar las hojas.

Además de aportar nutrientes, esta combinación también puede ayudar a prevenir la aparición de hongos, especialmente durante los periodos de calor y humedad. Lo aconsejable es aplicarla una vez cada dos semanas y evitar un uso excesivo para no alterar el equilibrio del sustrato. Este remedio se utilizar principalmente en plantas de interior y especies ornamentales, como los geranios, siendo una opción natural para fortalecerlas sin necesidad de recurrir con frecuencia a fertilizantes o productos químicos.

Riego

Para mantener los geranios en buen estado, es importante comprobar la humedad del sustrato Si la tierra está seca y caliente a unos dos centímetros de profundidad, es el momento de regar. Algunas recomendaciones básicas para un riego adecuado son:

No regar si el sustrato todavía está fresco y húmedo.

Regar cuando la tierra esté seca al tacto, preferiblemente a primera hora de la mañana o al caer la tarde.

Si la tierra se ha separado de los bordes de la maceta, la planta necesita agua cuanto antes.

Aplicar aproximadamente medio litro de agua por planta, vertiéndola sobre el sustrato y evitando mojar las hojas.

Retirar el exceso de agua del plato o recipiente para evitar el encharcamiento.

A diferencia de otras plantas ornamentales, los geranios pueden soportar periodos de sequía porque almacenan agua en sus hojas y tallos carnosos. Sin embargo, un riego regular favorece un crecimiento más vigoroso y una floración más abundante.