Estos son los partidos de hoy miércoles 24 de junio en el Mundial 2026: quién juega, horarios y dónde verlos por TV en directo

La jornada 3 del Mundial 2026 arranca con unas fechas en las que destacará el horario unificado que tendrá cada cuadro. Hoy, miércoles 24 de junio, se decidirán los tres primeros grupos, por lo que conoceremos las posiciones finales de cada uno de ellos, quiénes quedan eliminados y cómo se empieza a perfilar el cuadro de la ronda final, más concretamente de los dieciseisavos.

Qué partidos se juegan hoy, miércoles 24 de junio, en el Mundial 2026

Suiza – Canadá

La jornada del miércoles 24 de junio comenzará con un Suiza – Canadá que se disputará en tierras canadienses, más concretamente en el Estadio BC Place Vancouver. Este choque es de la jornada 3 del grupo B del Mundial 2026 y ambas selecciones están empatadas a cuatro puntos, por lo que la que gane pasará como primera de su cuadro. La otra tendrá que esperar a lo que suceda en el otro choque, aunque con cuatro unidades parece poco probable que no pase a la siguiente ronda.

Bosnia y Herzegovina – Qatar

A la misma hora que el Suiza – Canadá se estará disputando el choque más importante de este grupo B del Mundial 2026 en el Estadio de Seattle. Y es que tanto Bosnia y Herzegovina como Qatar sólo han sumado un punto en esta Copa del Mundo. Un empate deja prácticamente eliminadas a ambas, por lo que es una final anticipada, ya que si una consigue llevarse los tres puntos tendrá pie y medio en los dieciseisavos de final, aunque debe esperar a ver qué ocurre en los otros grupos.

Escocia – Brasil

Ya en la madrugada del miércoles 24 de junio al jueves 25 se decidirá el grupo C del Mundial 2026, que está en una situación parecida a la del B. Escocia y Brasil se enfrentan en el Estadio de Miami con ambos luchando por la misma plaza. La canarinha tiene cuatro unidades y los escoceses tres. Marruecos, que también está en este cuadro, tiene cuatro, y es por ello que es posible que estos tres combinados acaben en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Marruecos – Haití

El Estadio de Atlanta acoge este Marruecos – Haití de la jornada 3 del grupo C del Mundial 2026 en el que tampoco hay tanto en juego. Se da por hecho que Marruecos avanzará a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, pero falta por saber en qué posición. Por su parte, el combinado haitiano está eliminado matemáticamente, así que esta será su despedida del torneo.

República Checa – México

Un rato después le llegará el turno al grupo A del Mundial 2026, que también pone su punto y final con la tercera jornada. La República Checa y México se medirán en el Estadio Ciudad de México. La tricolor ya tiene asegurada su plaza en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, mientras que el combinado checo sólo ha sumado una unidad hasta el momento y si no consigue ganar va a quedar apeada del torneo.

Sudáfrica – Corea del Sur

El otro partido del grupo A en este horario unificado es el Sudáfrica – Corea del Sur que se jugará en el Estadio de Monterrey, en México. Los africanos tienen un punto y necesitan ganar, ya que con una victoria se podrían poner en segundo lugar superando a los asiáticos. Y es que los coreanos podrían no ver mal el empate porque también se garantizarían estar en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Suiza – Canadá. Miércoles 24 de junio a las 21:00 horas. Estadio BC Place Vancouver.

Bosnia y Herzegovina – Qatar. Miércoles 24 de junio a las 21:00 horas.. Estadio de Seattle.

Escocia – Brasil. Madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio a las 00:00 horas. Estadio de Miami.

Marruecos – Haití. Madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio a las 00:00 horas. Estadio de Atlanta.

República Checa – México. Madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio a las 3:00 horas. Estadio de Ciudad de México.

Sudáfrica – Corea del Sur. Madrugada del miércoles 24 al jueves 25 de junio a las 3:00 horas. Estadio de Monterrey.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos del Mundial 2026

Los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos en España para emitir los diferentes encuentros de la Copa del Mundo fueron Dazn y RTVE, aunque el ente público sólo tiene un choque al día. El operador privado sí que puede retransmitir de manera íntegra todo lo que suceda en este apasionante Mundial 2026 que se está celebrando en Estadios Unidos, México y Canadá.

Mirando a los partidos que se jugarán hoy, miércoles 24 de junio, en el Mundial 2026, todos los aficionados que estén siguiendo la Copa del Mundo tienen que saber que el único que se retransmitirá en abierto por La1 y por Dazn es el Escocia – Brasil. El resto de encuentros, los otros cinco, sólo se podrán ver por Dazn.

Tenemos que recordar que estos dos medios tienen sus aplicaciones para que los usuarios puedan ver en streaming y en vivo online los choques de los que tienen derechos. Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en el Mundial 2026 y también vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Escocia – Brasil.